Xử lý nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu tại Sơn La

Cụ thể, khoảng 22h00 ngày 21/3/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi và Công an các xã Chiềng Ban, Mường Chanh tiến hành xác minh, truy xét.

Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện vi phạm tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ đồng hồ, đến ngày 22/3, lực lượng chức năng đã làm rõ và xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên, trú tại khu vực các xã Chiềng Ban, Mường Chanh (Sơn La) là các đối tượng vi phạm. Trong số này có 9 trường hợp không gắn biển số, 3 trường hợp dùng khẩu trang che biển số và 1 trường hợp sử dụng biển số giả. Ngoài ra, các đối tượng còn vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và có hành vi dàn hàng ngang, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông…

Hiện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.