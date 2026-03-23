Xử lý nhóm thanh thiếu niên phóng nhanh, vượt ẩu tại Sơn La

Thứ Hai, 14:57, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La vừa phát hiện, xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe mô tô dàn hàng ngang, phóng nhanh, vượt ẩu trên các tuyến đường của phường Chiềng Cơi, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Cụ thể, khoảng 22h00 ngày 21/3/2026, sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với Công an phường Chiềng Cơi và Công an các xã Chiềng Ban, Mường Chanh tiến hành xác minh, truy xét.

xu ly nhom thanh thieu nien phong nhanh, vuot au tai son la hinh anh 1
Nhóm thanh thiếu niên cùng phương tiện vi phạm tại cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 giờ đồng hồ, đến ngày 22/3, lực lượng chức năng đã làm rõ và xử lý 13 trường hợp thanh thiếu niên, trú tại khu vực các xã Chiềng Ban, Mường Chanh (Sơn La) là các đối tượng vi phạm. Trong số này có 9 trường hợp không gắn biển số, 3 trường hợp dùng khẩu trang che biển số và 1 trường hợp sử dụng biển số giả. Ngoài ra, các đối tượng còn vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện và có hành vi dàn hàng ngang, điều khiển phương tiện với tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông…

Hiện phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

PV VOV-Tây Bắc
Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội
Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

Thanh Hóa: Xử lý nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng
Thanh Hóa: Xử lý nhóm thanh niên gây rối trật tự công cộng

VOV.VN - Vào hồi 21 giờ 45 phút ngày 04/01/2026, tại Quốc lộ 47, thuộc địa phận thôn Xuân Tiến, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, xảy ra vụ gây rối trật tự công cộng liên quan đến một nhóm thanh niên mang theo hung khí, đuổi đánh người đi đường.

Làm rõ hành vi tụ tập gây rối trật tự lúc nửa đêm trên Quốc lộ 20
Làm rõ hành vi tụ tập gây rối trật tự lúc nửa đêm trên Quốc lộ 20

Ngày 16/1, Trạm Cảnh sát giao thông Madagui (Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) đã bàn giao hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm "Gây rối trật tự công cộng" cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng và Công an xã Đạ Huoai tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

