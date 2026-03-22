中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên

Chủ Nhật, 20:15, 22/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cảnh sát cơ động tỉnh Công an tỉnh Thái Nguyên vừa kịp thời can thiệp, giải tán đám đông, làm rõ hành vi hành hung một thiếu niên 12 tuổi.

Ngày 22/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tổ công tác đưa 2 đối tượng đến trụ sở Công an phường Đức Xuân bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một nhóm thanh niên có hành vi hành hung một thiếu niên tại quán trà sữa YIHEKAONAI (tổ 8, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Ngay sau đó, Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành giải tán đám đông, ngăn chặn hành vi vi phạm và ổn định tình hình an ninh trật tự.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là cháu H.N.V (sinh năm 2014, trú tại phường Đức Xuân) bị một nhóm đối tượng dùng gậy sắt đánh vào vùng cổ và chân, gây thương tích. Lực lượng chức năng đã khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời xác định danh tính các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đã được lập biên bản và bàn giao cho Công an phường Đức Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, Phòng Cảnh sát cơ động khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh tụ tập đông người, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Cao Thắng/VOV.VN
Tag: thanh thiếu niên gây rối gây rối trật tự công cộng Thái Nguyên cảnh sát cơ động hành hung thiếu niên
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Đề nghị truy tố tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra sang Viện Kiểm sát để đề nghị truy tố Vũ Tự Bút, đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nạn nhân thương tích lên đến 95%.

VOV.VN - Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra sang Viện Kiểm sát để đề nghị truy tố Vũ Tự Bút, đối tượng gây tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nạn nhân thương tích lên đến 95%.

Khởi tố 2 đối tượng đốt pháo nổ trái phép, gây rối trật tự công cộng tại Hà Nội

VOV.VN - Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Minh (SN 2001) và Hoàng Văn Huy (SN 2007; cùng trú tại thôn Đại Từ, xã Quảng Bị, TP Hà Nội) về hành vi gây rối trật tự công cộng do đốt pháo nổ trái phép.

ĐỜI SỐNG
KINH TẾ
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
Tin nóng
Vụ án
Tư vấn Luật