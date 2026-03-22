Xử lý nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng tại Thái Nguyên

Ngày 22/3, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong quá trình làm nhiệm vụ đã kịp thời phát hiện, xử lý một nhóm thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Tổ công tác đưa 2 đối tượng đến trụ sở Công an phường Đức Xuân bàn giao để tiếp tục điều tra, làm rõ

Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc một nhóm thanh niên có hành vi hành hung một thiếu niên tại quán trà sữa YIHEKAONAI (tổ 8, phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên). Ngay sau đó, Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành giải tán đám đông, ngăn chặn hành vi vi phạm và ổn định tình hình an ninh trật tự.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là cháu H.N.V (sinh năm 2014, trú tại phường Đức Xuân) bị một nhóm đối tượng dùng gậy sắt đánh vào vùng cổ và chân, gây thương tích. Lực lượng chức năng đã khẩn trương thu thập thông tin, tài liệu liên quan, đồng thời xác định danh tính các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ việc đã được lập biên bản và bàn giao cho Công an phường Đức Xuân tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, Phòng Cảnh sát cơ động khuyến cáo các gia đình cần tăng cường quản lý, giáo dục con em, đặc biệt là lứa tuổi thanh thiếu niên; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tránh tụ tập đông người, không giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.