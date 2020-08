Xử phạt 7 người Trung Quốc 140 triệu đồng, trục xuất về nước

Đại diện lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 7 đối tượng, gồm: Xiang Jie, Zeng Jiale, Yu Lijun, Chen DaoGuang, Liu JianFei, Chen JianJing, Xu HongFeng đều mang quốc tích Trung Quốc với tổng số tiền 140 triệu đồng (mỗi đối tượng bị phạt 20 triệu đồng).



Các đối tượng này bị xử phạt về hành vi người nước ngoài nhập cảnh, hành nghề hoặc có hoạt động khác tại Việt Nam mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ. UBND tỉnh Thừa Thiên Huế giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và lãnh đạo phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (XNC), Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đôn đốc, giám sát việc thực hiện các nội dung xử phạt trên theo đúng quy định.

Các đối tượng người Trung Quốc đánh bạc qua mạng tại Cơ quan công an tỉnh Thừa Thiên Huế

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp các đơn vị phát hiện nhóm 7 người Trung Quốc nói trên thuê một khách sạn ở thành phố Huế để tổ chức thực hiện đánh bạc qua mạng Internet. Qua kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật là công cụ, máy móc được các đối tượng sử dụng để đánh bạc.

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng máy tính để bàn và điện thoại di động thông minh kết nối mạng để truy cập vào website có địa chỉ “https://kkw878...” tham gia đánh bạc trực tuyến với đối tượng là người Trung Quốc. Việc thanh toán tiền thắng thua từng ván đánh bạc được trả bằng đồng nhân dân tệ thông qua các tài khoản điện tử được mở tại ngân hàng ở Trung Quốc.

Qua điều tra làm rõ các đối tượng đã thực hiện hành vi đánh bạc với tổng số tiền trên 35 tỷ đồng. Bước đầu cơ quan Công an xác định, hành vi của 7 đối tượng trên đã vi phạm điểm b, khoản 5, điều 17, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ về “Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn, xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”. Trong đó, đối tượng Xiang Jie, 30 tuổi vi phạm quá hạn tạm trú, bị xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng.

Hiện, các đối tượng này đã bị cơ quan Công an trục xuất về nước./.