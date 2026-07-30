Tóm tắt

VOV.VN - Sáng 29/7, ông Nay Phi La, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ cơ sở y tế tư nhân số tiền 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này trong vòng 18 tháng.

