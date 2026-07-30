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VOV.VN - Sáng 29/7, ông Nay Phi La, Giám đốc sở Y tế tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đơn vị đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với một chủ cơ sở y tế tư nhân số tiền 45 triệu đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động cơ sở này trong vòng 18 tháng.
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https://vid.vov.vn/2026-07/3.-xu-phat-chu-co-so-y-te-vi-quang-cao-sai-su-that-o-dak-lak-45-trieu-dong.m3u8
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Từ khóa
Xử phạt chủ cơ sở y tế vì quảng cáo sai sự thật ở Đắk Lắk 45 triệu đồng
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2026-07/3.-xu-phat-chu-co-so-y-te-vi-quang-cao-sai-su-that-o-dak-lak-45-trieu-dong.m3u8
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