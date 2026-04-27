Xử phạt lái xe chở sắt thép vượt quá chiều cao cho phép sau phản ánh của người dân

Cụ thể, người dân phản ánh xe ô tô tải BKS 18C-051.97 chở sắt thép vượt quá chiều cao quy định khi lưu thông trên đường Vũ Hữu Lợi, phường Hồng Quang, tỉnh Ninh Bình, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ anh Bùi Văn Tuyền (SN 1989), trú tại phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình là người điều khiển phương tiện đồng thời là chủ xe . Tại buổi làm việc, lái xe đã thừa nhận hành vi vi phạm như trong video phản ánh.

Xe chở vật liệu vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép

Căn cứ điểm c, khoản 4, Điều 32 Nghị định 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 đã lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu ký cam kết không tái phạm, đồng thời tạm giữ giấy phép lái xe trên môi trường điện tử.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người điều khiển phương tiện cần tuân thủ nghiêm quy định về xếp hàng hóa, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.