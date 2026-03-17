Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ở Thái Nguyên

Ngày 17/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Phú Lạc đã phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác bầu cử, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, trong phần bình luận dưới bài viết tuyên truyền về công tác bầu cử trên fanpage chính thức của Công an xã Phú Lạc, tài khoản mạng xã hội “Đ.T” đã đăng tải nội dung xuyên tạc quy trình bầu cử, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân trên không gian mạng.

Cơ quan công an làm việc với người vi phạm

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã Phú Lạc đã nhanh chóng xác minh, làm rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản “Đ.T” là Đ.V.T (sinh năm 1993, trú tại xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, Đ.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết và đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, người này đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Phú Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.