Xử phạt người đăng thông tin sai sự thật về bầu cử ở Thái Nguyên

Thứ Ba, 12:29, 17/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Công an tỉnh Thái Nguyên vừa xử lý một trường hợp đăng tải bình luận sai sự thật, xuyên tạc quy trình bầu cử trên mạng xã hội, gây ảnh hưởng tiêu cực đến dư luận.

Ngày 17/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Phú Lạc đã phát hiện và xử lý một trường hợp sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật, xuyên tạc về công tác bầu cử, xúc phạm uy tín của cơ quan Nhà nước.

Cụ thể, trong phần bình luận dưới bài viết tuyên truyền về công tác bầu cử trên fanpage chính thức của Công an xã Phú Lạc, tài khoản mạng xã hội “Đ.T” đã đăng tải nội dung xuyên tạc quy trình bầu cử, gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhận thức của người dân trên không gian mạng.

xu phat nguoi dang thong tin sai su that ve bau cu o thai nguyen hinh anh 1
Cơ quan công an làm việc với người vi phạm

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng Công an xã Phú Lạc đã nhanh chóng xác minh, làm rõ. Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định chủ tài khoản “Đ.T” là Đ.V.T (sinh năm 1993, trú tại xã La Bằng, tỉnh Thái Nguyên).

Tại cơ quan Công an, Đ.V.T đã thừa nhận hành vi vi phạm do thiếu hiểu biết và đăng tải thông tin khi chưa được kiểm chứng. Sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định pháp luật, người này đã nhận thức rõ sai phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ quy định pháp luật, Công an xã Phú Lạc đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Đ.V.T số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức” theo điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; không đăng tải nội dung sai sự thật, chưa được kiểm chứng, tránh vi phạm pháp luật và gây ảnh hưởng xấu đến xã hội.

Cao Thắng/VOV.VN
Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt
Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

Tung tin lãnh đạo Hà Nội xin thôi chức để câu view, người đàn ông bị xử phạt

VOV.VN - Đăng tải thông tin chưa kiểm chứng về việc lãnh đạo UBND TP Hà Nội xin thôi chức vụ để câu tương tác trên mạng xã hội, một người đàn ông tại Hà Nội đã bị Công an TP Hà Nội xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội
Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

Xử phạt đối tượng đăng 8 bài bôi nhọ, xúc phạm người khác trên mạng xã hội

VOV.VN - Ngày 2/3, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Nghinh Tường, tỉnh Thái Nguyên vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải bài viết bôi nhọ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác.

