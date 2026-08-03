Xử phạt thanh niên bịa chuyện bị cướp 40 triệu đồng, tự dựng hiện trường giả

Công an xã Sơn Thành, tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3,5 triệu đồng đối với Trần Đình Huy (SN 2002, trú thôn Suối Biểu, xã Đức Bình) về hành vi "Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Huy thừa nhận đã tự dùng dao gây thương tích lên cơ thể, xé rách quần áo để tạo hiện trường giả rồi dựng chuyện bị cướp. (Ảnh: Công an Đắk Lắk)

Trước đó, ngày 2/7, Huy đến Công an xã Sơn Thành trình báo khi đang đi trên tuyến đường đất thuộc thôn Tinh Thọ thì bị 4 thanh niên lạ mặt dùng dao, kim tiêm khống chế, cướp số tiền 40 triệu đồng.

Xác định đây là tin báo có dấu hiệu của tội phạm cướp tài sản, Công an xã Sơn Thành đã khẩn trương triển khai lực lượng xác minh, thu thập chứng cứ và rà soát hiện trường.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy nội dung trình báo của Huy có nhiều điểm mâu thuẫn, không phù hợp với thực tế. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định không hề xảy ra vụ cướp như nội dung Huy khai báo.

Làm việc với cơ quan công an, Huy thừa nhận đã tự dùng dao gây thương tích lên cơ thể, xé rách quần áo để tạo hiện trường giả rồi dựng chuyện bị cướp nhằm che giấu sự việc.

Căn cứ kết quả xác minh, Công an xã Sơn Thành đã xử phạt Trần Đình Huy 3,5 triệu đồng theo điểm c, khoản 3, Điều 8 Nghị định 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ về hành vi "Cố ý báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền".

Xử phạt người báo tin giả đến đường dây nóng của Bộ Công an VOV.VN - Công an tỉnh Hà Tĩnh thông tin, Công an phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh, vừa ra quyết định xử phạt hành chính 2,5 triệu đồng đối với một người đàn ông vì hành vi báo tin giả, không đúng sự thật.