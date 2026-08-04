Xử phạt thanh niên bịa chuyện bị cướp 40 triệu đồng, tự dựng hiện trường giả

Tóm tắt

VOV.VN - Một nam thanh niên ở xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk vừa bị Công an xã Sơn Thành xử phạt 3,5 triệu đồng sau khi tự gây thương tích, dựng hiện trường giả và trình báo bị cướp 40 triệu đồng, khiến lực lượng chức năng phải huy động nhân lực, thời gian để xác minh vụ việc.

