Xử vụ sập cầu Ghềnh: Hoãn tòa lần thứ 3, các bị can được tại ngoại

Phiên tòa lần thứ 3 xét xử các bị cáo trong vụ tàu kéo sà lan tông sập cầu Ghềnh mở chiều qua (28/3). Tuy nhiên, sau nửa ngày làm việc, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã quyết định dành thời gian để xem xét lại các vấn đề thẩm định giá, xác định thiệt hại và thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với các bị cáo.

Phiên tòa xét xử vụ tàu kéo sà lan tông sập cầu Ghềnh mở chiều qua (28/3).

Đến sáng nay (29/3), phiên tòa tiếp tục nhưng HĐXX quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ điều tra bổ sung. Đáng chú ý, 2 bị cáo là Phan Thế Thượng (64 tuổi, chủ tàu kéo) và Trần Văn Giang (37 tuổi, tài công) đã được cho tại ngoại vì hết thời hiệu tạm giam.

HĐXX yêu cầu xác định giá trị sử dụng còn lại của cầu Ghềnh, trên cơ sở đó định giá lại giá trị của cầu Ghềnh cũng như thiệt hại do vụ sập cầu gây ra. Trước đó, Tổng công ty đường sắt Việt Nam yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 21 tỷ đồng.

Tại các phiên xét xử trước, luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo nhiều lần chỉ ra những bất cập trong vấn vấn đề thẩm định giá, xác định thiệt hại. Đặc biệt, luật sư yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý công trình giao thông khi cho rằng nguyên nhân khiến cầu Ghềnh sập một phần là do không có trụ chống va. Luật sư lập luận: nếu cầu có các trụ chống đâm va thì sẽ không dẫn đến hậu quả sập đổ trụ cầu./.