Xử vụ thi thể đổ bê tông: Chủ mưu Hà chỉ thừa nhận giết nạn nhân Thành

Tiếp tục phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người, đổ bê tông phi tang, chiều nay (25/6), HĐXX tiếp tục xét hỏi đối với bị cáo Hà để làm rõ 5 điểm mà bị cáo này cho là cáo trạng quy kết không chính xác.



Trả lời HĐXX về 5 tình tiết phản bác cáo trạng, bị cáo Phạm Thị Thiên Hà nhắc lại quan điểm đã trình bày sáng nay. Bị cáo Hà phủ nhận cáo buộc giết ông Trần Đức Linh và cho rằng, ông này chết do nhảy lầu do không chịu được cực khổ của quá trình tu luyện. Lý giải về lý do tát ông Linh, Phạm Thị Thiên Hà khai mục đích làm cho nạn nhân thức tỉnh lại và “đã được nạn nhân đồng ý trước khi tát”.

Bị cáo Hà khai báo tại tòa.

Bị cáo Hà thừa nhận giết anh Trần Trí Thành do anh này sinh hoạt không đúng quy định mà bị cáo tự đặt ra, thường xuyên có hành động lạ như "nhìn vào từng người từ cổ đến chân”, thủ dâm và lén lút ăn uống nên "phải giết để bảo vệ mọi người".

Tiếp tục kêu oan cho bị cáo Trịnh Thị Hồng Hoa là mẹ của mình, Hà cho biết, bị cáo đã yêu cầu mẹ mình ở yên trong phòng, đóng cửa, không tham gia quá trình sát hại nạn nhân Thành. Theo bị cáo Hà, tại thời điểm đó, mẹ bị cáo cũng không đi lại được, nên không hay biết sự việc.

Bị thẩm vấn tại tòa, bị cáo Lê Ngọc Phương Thảo cho biết không có ý kiến gì đối với 2 tội danh bị truy tố là giết người và che giấu tội phạm. Bị cáo Thảo khẳng định việc tham gia tu luyện với nhóm của Hà là hoàn toàn tự nguyện. Chính Bị cáo là người phát hiện ra những hành vi bất thường của Thành và cảm thấy sợ.

Khi được Hà nói về kế hoạch giết Thành, bị cáo Thảo im lặng và làm theo sự chỉ đạo của Hà, mua một số dụng cụ như đồ chích điện cá, súng điện... Đồng thời, Thảo khai nhận là người đã cầm dao đâm vào thi thể nạn nhân đang bị trương phình trong quá trình bỏ xác vào bồn nhựa để đổ bê tông…

Gia đình, thân nhân của 2 bị hại tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tâm Huyên khai: Không biết việc nạn nhân Linh chết như thế nào mà chỉ nghe kể lại. Thời điểm nạn nhân Linh chết, Huyên cho rằng mình đang bị mệt nên không tham gia đưa xác nạn nhân vào thùng phuy nhựa.

Về việc tham gia sát hại anh Trần Trí Thành, bị cáo Huyên cho rằng đó là hành động tự vệ, vì nếu nạn nhân tiếp tục sống sẽ gây hại cho bị cáo và mọi người khi anh Thành thường xuyên có biểu hiện rất “kỳ lạ”.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào sáng mai (26/6)./.