Ấn Độ, Pháp tập trận hải quân chung Varuna 2023

Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, tham gia cuộc tập trận chung lần này, hai bên triển khai một số tàu khu trục cùng nhiều máy bay trực thăng chiến đấu. Đáng chú ý, phía Pháp cử tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles De Gaulle tham gia tập trận. Cuộc tập trận Varuna 2023 bao gồm các nội dung diễn tập phòng không, diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật, tiếp tế hậu cần và các hoạt động hàng hải khác.

Cuộc tập trận hải quân Varuna 2023 giữa Ấn Độ và Pháp diễn ra ở bờ biển phía Tây của Ấn Độ. Nguồn: ANI

Cuộc tập trận nhằm mục đích nâng cao kỹ năng tác chiến trên biển và trên không, cũng như tăng cường khả năng phối hợp tác chiến giữa lực lượng hải quân Ấn Độ và Pháp nhằm đối phó với các thách thức chung.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc tập trận góp phần đảm bảo sự ổn định trong khu vực, phù hợp với cách tiếp cận của Ấn Độ và Pháp về an ninh tập thể, dựa trên sự tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời thể hiện mức độ tin cậy cao giữa hai nước. Cuộc tập trận Varuna cũng nhấn mạnh cam kết chung của cả hai quốc gia đối an toàn và tự do của các vùng biển, góp phần thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực./.