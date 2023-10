Australia bán 14 xe bọc thép Bushmaster cho Fiji

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Australia ngày 18/10, Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Australia Anthony Albanese. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội đàm, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết, hai nước vừa ký làm mới và tăng cường Quan hệ đối tác Vuvale, được hiểu là mối quan hệ như gia đình, trong đó khẳng định hai bên chia sẻ các thách thức chung về biến đổi khí hậu, tăng cường hợp tác kinh tế-thương mại, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nghề và người bản địa.

Thủ tướng Fiji Sitiveni Rabuka (trái) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) trao đổi áo chơi bóng bầu dục sau cuộc hội đàm tại Quốc hội. Nguồn AAP

Nhân dịp này Australia cam kết cung cấp 68 triệu AUD cho ngân sách Fiji nhằm giúp nước này phục hồi kinh tế và thúc đẩy tăng trưởng.

Đáng chú ý, Thủ tướng Albanese cũng thông báo việc nước này bán xe bọc thép và tăng cường hợp tác an ninh mạng với Fiji: “Tôi xin được thông báo việc bán 14 xe bọc thép Bushmaster để tạo điều kiện cho Fiji triển khai các hoạt động gìn giữ hòa bình trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng hoàn tất một bản ghi nhớ mới về hợp tác an ninh mạng nhằm giải quyết thách thức an ninh mạng đang gia tăng trong khu vực. Cả hai chúng tôi đều đống ý rằng sự đoàn kết ở Thái Bình Dương là trọng tâm của mối quan hệ trong khu vực của chúng ta”.

Việc thúc đẩy quan hệ với Fiji nằm trong tổng thể chính sách đẩy mạnh quan hệ với các quốc gia ở Thái Bình Dương của Australia, trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng trở nên gay gắt trong khu vực.

Kể từ khi ông Sitiveni Rabuka lên làm Thủ tướng vào tháng 12/2022, Fiji đã tạm dừng thỏa thuận hợp tác an ninh kéo dài hàng thập kỷ với Trung Quốc, trong lúc đẩy mạnh quan hệ quốc phòng với Australia. Fiji cũng là một trong số các quốc gia trong khu vực ủng hộ Australia tham gia vào cơ chế an ninh AUKUS cùng với Mỹ và Anh.

Trước đó vào tối qua, trong bài phát biểu tại Viện Lowy, Thủ tướng Fiji Rabuka cho biết, trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các nước lớn trong khu vực, các nước Thái Bình Dương có nhiệm vụ duy trì một khu vực hòa bình và bản thân ông cũng muốn Thái Bình Dương là một khu vực hòa bình.

Thủ tướng Fiji Rabuka cho biết, ông dự định tại Diễn đàn các Quần đảo Thái Bình Dương diễn ra tại Quần đảo Cook vào tháng 11/2023, ông sẽ đưa ra đề xuất về một khu vực Thái Bình Dương hòa bình, trong đó đề nghị các quốc gia kiềm chế hành động gây nguy hiểm cho trật tự và ổn định trong khu vực trong khi vẫn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các nước láng giềng.