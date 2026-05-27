  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

Thứ Tư, 11:13, 27/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trụ cột đầu tiên của thỏa thuận AUKUS là việc Mỹ phối hợp với Anh trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia vào những năm 2030. Tuy vậy, dư luận Australia vẫn lo ngại thỏa thuận này có thể không được triển khai đúng tiến độ do nhiều yếu tố từ phía Mỹ.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Australia vẫn tin tưởng Mỹ có thể bàn giao tàu ngầm cho nước này theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng và An ninh Ấn Độ Dương tổ chức tại thành phố Perth (Australia) ngày hôm qua, Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Australia và sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia từ ngày 1/7/2026, bày tỏ tin tưởng Mỹ có thể cung cấp tàu ngầm lớp Virginia cho Australia vào những năm 2030 theo đúng lộ trình.

Tàu ngầm của Mỹ. Ảnh: AP

Theo Phó Đô đốc Mark Hammond, cơ sở đầu tiên cho niềm tin này là năng lực chế tạo tàu ngầm của Mỹ. Ông cho biết, dù hiện nay năng lực đóng mới tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ mới đạt khoảng 1,2 tàu/năm, song con số này dự kiến sẽ tăng lên 2,3 tàu/năm vào năm 2030. Vì vậy, Australia tin tưởng Mỹ có thể tiếp tục nâng công suất lên 2,33 tàu/năm để cung cấp những tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên cho Australia theo kế hoạch.

Liên quan đến sự ủng hộ của giới chức Mỹ đối với kế hoạch tàu ngầm AUKUS, Phó Đô đốc Hammond cho biết trong mỗi đợt đánh giá về thỏa thuận này, chính quyền Mỹ cũng như Anh đều khẳng định AUKUS đáp ứng lợi ích quốc gia ở mức cao nhất của mỗi nước. Do đó, mức độ ủng hộ dành cho thỏa thuận này vẫn rất lớn.

Về nguồn nhân lực, Australia đang đẩy mạnh đào tạo thủy thủ tại Mỹ, đồng thời cử các thủy thủ Australia làm việc trên tàu ngầm của Mỹ nhằm tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lực lượng nhân sự phục vụ quá trình tiếp nhận tàu ngầm trong tương lai. Đây là những yếu tố khiến Australia tin tưởng rằng thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS sẽ được triển khai đúng kế hoạch.

Việt Nga/VOV-Australia
Tin liên quan

Australia và Anh ký thỏa thuận AUKUS song phương về hợp tác phát triển tàu ngầm
VOV.VN - Australia và Anh vừa ký kết một thỏa thuận song phương trong khuôn khổ AUKUS, nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước trong việc trang bị hạm đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Australia. Đây là bước tiếp theo sau thỏa thuận AUKUS ba bên mà Australia, Anh và Mỹ đã ký vào tháng 8/2024.

Australia không nhượng bộ về vấn đề AUKUS, ủng hộ hiện trạng ở eo biển Đài Loan
VOV.VN- Quan hệ đồng minh Mỹ - Australia đang trong giai đoạn nguội lạnh khi Australia muốn tăng cường kết nối với Mỹ song khi Mỹ tỏ ra lạnh nhạt và liên tục thử thách Australia trong nhiều vấn đề. Tuy vậy, Australia hiện chưa có dấu hiệu thỏa hiệp cho dù trong vấn đề thương mại, AUKUS hay trong quan hệ với Trung Quốc.

Australia lo ngại về cam kết của Mỹ trong AUKUS
VOV.VN - Sau khi Mỹ bỏ qua quan hệ đồng minh và Hiệp định thương mại tự do đã tồn tại 2 thập kỷ qua để quyết định đánh thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu từ Australia, dư luận tại Australia lo ngại về khả năng chính quyền mới tại Mỹ có thể không giữ cam kết mà nước này đã đưa ra trong thỏa thuận AUKUS.

