Australia tự tin về khả năng nhận tàu ngầm AUKUS từ Mỹ

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, giới chức Australia vẫn tin tưởng Mỹ có thể bàn giao tàu ngầm cho nước này theo đúng kế hoạch. Phát biểu tại Hội nghị Quốc phòng và An ninh Ấn Độ Dương tổ chức tại thành phố Perth (Australia) ngày hôm qua, Phó Đô đốc Mark Hammond, Tư lệnh Hải quân Australia và sẽ đảm nhiệm cương vị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Australia từ ngày 1/7/2026, bày tỏ tin tưởng Mỹ có thể cung cấp tàu ngầm lớp Virginia cho Australia vào những năm 2030 theo đúng lộ trình.

Tàu ngầm của Mỹ. Ảnh: AP

Theo Phó Đô đốc Mark Hammond, cơ sở đầu tiên cho niềm tin này là năng lực chế tạo tàu ngầm của Mỹ. Ông cho biết, dù hiện nay năng lực đóng mới tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ mới đạt khoảng 1,2 tàu/năm, song con số này dự kiến sẽ tăng lên 2,3 tàu/năm vào năm 2030. Vì vậy, Australia tin tưởng Mỹ có thể tiếp tục nâng công suất lên 2,33 tàu/năm để cung cấp những tàu ngầm lớp Virginia đầu tiên cho Australia theo kế hoạch.

Liên quan đến sự ủng hộ của giới chức Mỹ đối với kế hoạch tàu ngầm AUKUS, Phó Đô đốc Hammond cho biết trong mỗi đợt đánh giá về thỏa thuận này, chính quyền Mỹ cũng như Anh đều khẳng định AUKUS đáp ứng lợi ích quốc gia ở mức cao nhất của mỗi nước. Do đó, mức độ ủng hộ dành cho thỏa thuận này vẫn rất lớn.

Về nguồn nhân lực, Australia đang đẩy mạnh đào tạo thủy thủ tại Mỹ, đồng thời cử các thủy thủ Australia làm việc trên tàu ngầm của Mỹ nhằm tích lũy kinh nghiệm và xây dựng lực lượng nhân sự phục vụ quá trình tiếp nhận tàu ngầm trong tương lai. Đây là những yếu tố khiến Australia tin tưởng rằng thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong khuôn khổ AUKUS sẽ được triển khai đúng kế hoạch.