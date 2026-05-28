Bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam chữa thành công ca chấn thương phức tạp ở Nam Sudan

Bệnh nhân được các bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam phẫu thuật thành công là nam, 47 tuổi, nhập khoa Cấp cứu BVDC2.7 khoảng 2 giờ sau tai nạn tự ngã xe máy. Sau tai nạn, bệnh nhân đau nhiều vùng vai trái và gối phải, kèm nhiều vết xây xước da và chảy máu vùng cẳng tay phải, gối phải.

Qua thăm khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị trật khớp cùng đòn trái mức độ nặng, phù hợp phân loại Rockwood độ IV. Đây là dạng tổn thương thường cần can thiệp phẫu thuật kết hợp xương nhằm phục hồi chức năng vận động vai.

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 7 (BVDC2.7) vừa phẫu thuật thành công ca trật khớp cùng đòn phức tạp cho nhân viên Liên hợp quốc tại Nam Sudan

Trong thời gian thăm khám, bệnh nhân mong muốn điều trị bảo tồn do lo ngại điều kiện phẫu thuật phức tạp tại địa bàn Bentiu và chưa có tiền lệ xử trí thành công những trường hợp tương tự tại đây. Tuy nhiên, sau khi được các bác sĩ BVDC2.7 tư vấn cụ thể về phương án điều trị, khả năng chuyên môn và điều kiện bảo đảm phẫu thuật tại chỗ, bệnh nhân cùng các đồng nghiệp Liên hợp quốc đã bày tỏ sự yên tâm và tin tưởng đối với đội ngũ y bác sĩ Việt Nam.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cố định khớp cùng đòn bằng phương pháp nẹp móc khóa (Hook Plate) - một kỹ thuật đòi hỏi đầy đủ hệ thống vật tư kết hợp xương chuyên dụng cũng như kinh nghiệm chuyên môn của ekip ngoại khoa. Dưới sự chỉ đạo của Tiến sĩ, Bác sĩ Trần Đức Tài kíp mổ đã hoàn thành ca mổ trong 1 tiếng, bệnh nhân tỉnh táo sau mổ, vị trí khớp cùng đòn được nắn chỉnh đạt vị trí giải phẫu tốt, dự kiến phục hồi vận động sớm.

Chia sẻ sau phẫu thuật, bệnh nhân cho biết trước khi mổ ông cảm thấy đau nhiều và khá lo lắng về ca phẫu thuật. Tuy nhiên, sau khi được ekip bác sĩ BVDC2.7 điều trị, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt, không ghi nhận tác dụng phụ sau mổ.

Bệnh nhân bày tỏ sự cảm kích đối với đội ngũ y bác sĩ Việt Nam, đồng thời đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tình và khả năng đáp ứng nhanh của các bác sĩ tại BVDC2.7 trong quá trình chăm sóc điều trị.

"Các bác sĩ Việt Nam là những bác sĩ rất giỏi. Họ luôn nhẹ nhàng với bệnh nhân và sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào khi chúng tôi cần. Tôi thực sự cảm kích sự giúp đỡ của họ", bệnh nhân chia sẻ.

Bệnh nhân cũng đánh giá BVDC2.7 là một trong những cơ sở y tế tốt nhất tại Bentiu và bày tỏ sự tin tưởng đối với năng lực chuyên môn của đội ngũ quân y Việt Nam sau khi ca phẫu thuật được thực hiện thành công.

Trong điều kiện thực tế tại Bentiu, đây là nhóm ca bệnh tương đối khó khăn do hạn chế về trang thiết bị, dụng cụ và vật tư y tế. Trước đây, nhiều trường hợp tương tự thường phải chuyển tuyến lên cơ sở y tế cao hơn để điều trị. Ngay cả Bệnh viện Đa khoa Bentiu và các bác sĩ của tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) tại khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn vì chưa có đầy đủ vật tư phục vụ các ca kết hợp xương chuyên sâu.

Tuy nhiên, với sự chuẩn bị bài bản ngay từ đầu nhiệm kỳ, BVDC2.7 đã chủ động trang bị đầy đủ các hệ thống nẹp vít, nẹp móc khóa, vít cố định, mũi khoan và dụng cụ chuyên dụng phục vụ phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, đặc biệt là các ca yêu cầu kết hợp xương trong.

"Để triển khai được các ca ngoại khoa chấn thương phức tạp tại địa bàn Phái bộ, bệnh viện phải có sự chuẩn bị đồng bộ ngay từ đầu nhiệm kỳ, từ hệ thống nẹp vít, dụng cụ chuyên dụng cho tới vật tư tiêu hao. Mỗi loại nẹp yêu cầu hệ thống vít, tua vít và mũi khoan tương ứng. Việc chuẩn bị đầy đủ giúp bảo đảm khả năng cấp cứu, phẫu thuật an toàn và kịp thời cho bệnh nhân trong điều kiện dã chiến", Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài chia sẻ.

Với năng lực chuyên môn được ghi nhận, BVDC2.7 gần đây đã được Trưởng Y tế Phái bộ cho phép mở rộng phạm vi điều trị và triển khai thêm nhiều kỹ thuật ngoại khoa chuyên sâu ngay tại địa bàn.

Các bác sĩ mũ nồi xanh chụp ảnh sau ca phẫu thuật thành công

Đặc biệt, trong thời gian công tác tại phái bộ Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Tài - Giám đốc Bệnh viện, là một phẫu thuật viên ngoại khoa giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình cùng đội ngũ y bác sĩ của BVDC2.7 đã tích cực chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, hỗ trợ kỹ thuật và cả vật tư y tế cho các bác sĩ tại Bệnh viện Bentiu cũng như tổ chức Bác sĩ Không Biên giới trong xử trí các ca chấn thương phức tạp.

Nhờ năng lực chuyên môn cùng sự chuẩn bị đầy đủ về nhân lực và trang thiết bị, ca phẫu thuật được triển khai thuận lợi,an toàn và nhận được sự ủng hộ tích cực từ các đơn vị phối hợp tại địa bàn.

Việc tiếp tục thực hiện thành công các ca phẫu thuật chấn thương chuyên sâu ngay tại địa bàn Phái bộ cho thấy năng lực tự chủ ngoại khoa ngày càng cao của BVDC2.7 trong điều kiện dã chiến. Điều này góp phần giảm nhu cầu chuyển tuyến, nâng cao hiệu quả bảo đảm quân y tại Phái bộ, đồng thời tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và hình ảnh đẹp của người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Nam Sudan.