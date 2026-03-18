Báo chí cần chuyển mình từ trạng thái chỉ "phản ánh" sang việc "kiến tạo"

Ngày 18/3, Quân khu 7 tổ chức gặp mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ngành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Buổi gặp mặt do Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tại TP.HCM nhằm tri ân, tăng cường gắn kết với Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ngành và cơ quan thông tấn, báo chí.

Sự kiện đồng thời khẳng định vai trò trọng yếu của truyền thông trong xây dựng “thế trận lòng dân”, nền tảng vững chắc của nền quốc phòng toàn dân trong bối cảnh hiện nay.

Lãnh đạo Quân khu 7 và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận, các sở, ngành cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tại buổi gặp mặt. (Ảnh: T.H)

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tại TP.HCM cho biết, sự phối hợp chặt chẽ với Cục Chính trị Quân khu 7 là yếu tố quan trọng giúp đơn vị thông tin kịp thời và lan tỏa đậm nét hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đến với công chúng.

Chỉ tính riêng năm 2025, đơn vị đã thực hiện hơn 360 tin, bài cùng 103 chương trình phát thanh chuyên đề. Nội dung phản ánh toàn diện từ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đến công tác dân vận, văn hóa, thể thao và cứu hộ, cứu nạn.

Ông Nguyễn Ngọc Năm, Giám đốc Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Tỷ Huỳnh)

Tuy nhiên, từ góc nhìn thực tiễn, ông Nguyễn Ngọc Năm chỉ ra rằng, xu hướng tiếp nhận thông tin hiện đại, đặc biệt là ở giới trẻ đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách thức tuyên truyền.

"Tôi đề xuất có thể tổ chức một cuộc tọa đàm giữa Quân khu 7 và các cơ quan báo chí về đổi mới sản xuất các sản phẩm báo chí viết về lực lượng vũ trang, bao gồm lực lượng vũ trang nói chung và Quân khu 7 nói riêng. Bởi vì lâu nay, cách viết tin, bài, đưa hình ảnh vẫn còn rất truyền thống. Trong khi đó, xã hội, đặc biệt là giới trẻ, họ tiếp cận thông tin ở một góc độ rất tươi trẻ, rất mới. Vì vậy, chúng ta nên có cách tiếp cận và đổi mới phù hợp hơn", ông Năm đề xuất.

Theo Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn, Trưởng Cơ quan đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM, bối cảnh thế giới với nhiều xung đột phức tạp đã cho thấy rõ vai trò cốt lõi của con người. Sức mạnh lớn nhất chính là nhân dân và "thế trận lòng dân".

Đại tá, Nhà báo Phan Tùng Sơn Trưởng Cơ quan Đại diện Báo Quân đội Nhân dân tại TP.HCM. (Ảnh: T.H)

Do đó, báo chí hiện đại cần chuyển mình từ trạng thái chỉ "phản ánh" sang việc "kiến tạo" và đưa ra "giải pháp", nhằm củng cố niềm tin xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. "Trước đây, chúng ta tuyên truyền chủ yếu về những gì có thật, sự thật. Nhưng đến nay, cần đẩy mạnh hơn nữa việc củng cố thế trận lòng dân trong lực lượng vũ trang.

"Ngoài ra, nhiệm vụ không chỉ là bảo vệ Tổ quốc trên thực địa mà còn trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Vì vậy, nội dung tuyên truyền cần ngày càng đa dạng, vừa phát triển theo chiều rộng, vừa vững chắc về chiều sâu", nhà báo Tùng Sơn nói.

Thích ứng trong bối cảnh mới

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đánh giá, dù năm 2025 và những tháng đầu 2026 có nhiều biến động, Quân khu 7 vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Đơn vị đã giữ vững sự ổn định trên địa bàn, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu. (Ảnh: T.H)

Đặc biệt, nhiều mô hình, chủ trương chiến lược đã được triển khai hiệu quả, tiêu biểu như: Xây dựng tuyến đường tuần tra biên giới dài hơn 768 km; thiết lập chốt dân quân thường trực và các điểm dân cư liền kề biên giới, cùng hàng trăm căn nhà và nhiều chương trình "Tết quân - dân" chăm lo thiết thực cho đời sống nhân dân.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc đề nghị các cơ quan thông tấn tiếp tục đồng hành, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên đề về hoạt động quân sự quốc phòng nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc lưu ý, hiện nay, cơ chế lãnh đạo, điều hành, xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ đã khác so với trước đây. Trước đây, khu vực phòng thủ hoạt động theo cơ chế xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh. Bây giờ không còn cấp huyện, cơ chế và hoạt động phải thay đổi với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực và Ban Chỉ huy trực cấp xã được bố trí chính quy.

Trong cơ chế mới, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đóng vai trò là cơ quan trung tâm cung cấp thông tin, phối hợp cùng các cơ quan báo chí để tuyên truyền đến người dân.

VOV TP.HCM cùng 30 tập thể và 63 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trao tằng bằng khen do có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền. (Ảnh: T.H)

Dịp này, để ghi nhận những đóng góp thiết thực, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao tặng bằng khen cho 31 tập thể và 63 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền.

Trong đó, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại TP.HCM (VOV TP.HCM) và phóng viên Tỷ Huỳnh đã được vinh danh nhờ những đóng góp nổi bật trong phản ánh hoạt động của lực lượng vũ trang Quân khu 7.