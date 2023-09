Biên phòng Cao Bằng chung tay xây tình hữu nghị, giữ vững bình yên nơi biên giới

Đồn Biên phòng Đàm Thủy đóng quân trên địa bàn 2 xã Đàm Thủy và Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, quản lý gần 19km đường biên giới cả địa hình trên sông và trên bộ. Những năm trước, khu vực này vẫn còn diễn ra tình trạng người dân lợi dụng đường mòn vận chuyển hàng trái phép qua biên giới, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, Đàm Thủy là nơi có tình trạng xuất nhập cảnh trái phép phức tạp.

Vì thế, việc phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng phía Trung Quốc đã kịp thời phát hiện ngăn chặn, bắt giữ hàng trăm người có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đặc biệt, vừa qua lực lượng biên phòng hai nước đã tích cực phối hợp và là nòng cốt thực hiện thí điểm đưa khách du lịch hai nước qua lại khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc), mở ra cơ hội lớn cho du lịch Cao Bằng.

Lực lượng Biên phòng Cao Bằng và Quảng Tây, Trung Quốc thực hiện công tác tuần tra chung

Ông Triệu Ích Toàn, người dân xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, Cao Bằng nói: “Tôi thấy hai bên giao thương với nhau rất nhiều điểm thuận lợi, dân hai bên dễ dàng được đi tham quan, ngắm chung thác Bản Giốc. Tôi mong sẽ tiếp tục hợp tác lâu dài như này để du lịch phát triển, giao thương thuận lợi hơn thì làng tôi sẽ phát triển hơn."

Xác định việc xây dựng tình hữu nghị giữa hai bên là yếu tố quan trọng để giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, Đồn Biên phòng Đàm Thủy đã cử lực lượng định kỳ tham gia tuần tra chung cùng Biên phòng nước bạn, góp phần tăng cường hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lực lượng quản lý biên giới hai bên. Tại các cuộc gặp gỡ, tuần tra song phương, hai bên thông báo, trao đổi tình hình liên quan, thống nhất biện pháp quản lý và giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh trên địa bàn.

Các cuộc gặp gỡ, hội đàm được lực lượng hai bên thường xuyên triển khai

Trung tá Nguyễn Xuân Mạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Đàm Thủy nói: “Công tác xây dựng đồn/trạm hữu nghị, hợp tác có vai trò rất quan trọng, là một chủ trương lớn của BĐBP trong thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, quân đội. Chúng tôi cũng triển khai tốt các nội dung như hàng quý phối hợp các đồn tổ chức gặp gỡ, trao đổi, hôi nghị hội đàm với lực lượng phía Bạn, có thể quý này ở Việt Nam, quý sau ở Trung Quốc. Song sóng đó, chúng tôi làm tốt việc trao đổi thường xuyên bằng thư, đường dây nóng khi có vụ việc, sự việc cần thống nhất. Đồng thời cũng gặp gỡ trên biên giới khi cần thiết”.

Tháng 7 vừa qua, tại huyện Long Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc), Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tà Lùng (Việt Nam) và Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Thủy Khẩu (Trung Quốc) tổ chức Lễ phát động thương hiệu kiểm soát biên giới “Chung tay xây dựng đồn - trạm hữu nghị, cùng nhau xây dựng cửa khẩu bình yên”. Hai bên cùng nhất trí 10 nội dung phối hợp, trong đó có việc các Trưởng đồn/trạm hai phía sẽ tổ chức “Ngày tiếp dân” và tiếp tục có các hoạt động tuần tra song phương; phối hợp khai thông “tuyến đường cấp cứu màu xanh” cho các bệnh nhân nguy kịch, cung cấp dịch vụ thông quan phục vụ nhanh 24/24 giờ chữa trị, cấp cứu cho bệnh nhân nguy kịch. Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hoạt động thôn - bản hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc... Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa, tăng cường sâu sắc hơn nữa mối quan hệ giữa lực lượng biên phòng hai địa phương.

Những tháng đầu năm 2023, lực lượng Biên phòng Cao Bằng và Quảng Tây đã có nhiều lần hội đàm gặp gỡ trên biên giới cấp đồn Biên phòng. Tại cửa khẩu, hai bên đã tiến hành trao trả, tiếp nhận khoảng 4.000 công dân xuất, nhập cảnh trái phép; các hoạt động tuần tra chung giữa các đơn vị tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả. Điển hình như tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lý Vạn, chỉ trong tháng 8/2023, Đơn vị đã phối hợp Đại đội Quản lý biên giới huyện Đại Tân, Quảng Tây (Trung Quốc) xử lý hơn 30 bè mảng hoạt động trái phép trên sông biên giới. Ngoài ra, các đồn như Ngọc Côn, Ngọc Chung, Đàm Thủy, Trà Lĩnh phối hợp chi đội quản lý biên giới Bách Sắc, Trung Quốc tiến hành các cuộc tuần tra ban đêm…

Cán bộ Biên phòng Cao Bằng thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh cho người dân qua lại Khu cảnh quan Thác Bản Giốc (Việt Nam)- Đức Thiên (Trung Quốc).

Thiếu tá Vũ Minh Chiến, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh cho biết, từ đầu năm đến nay, ngoài thực hiện tuần tra chung, đơn vị đã thực hiện 3 cuộc hội đàm và duy trì trao đổi thông tin hàng ngày, qua đó xử lý 18 vụ việc công dân xuất, nhập cảnh trái phép và phối hợp trao trả, tiếp nhận hơn 2.500 công dân tại cửa khẩu.

Thiếu tá Vũ Minh Chiến nhấn mạnh: “Trà Lĩnh là một trong những Đồn có cửa khẩu trọng yếu của Cao Bằng và lượng người xuất nhập cảnh trái phép được phát hiện tương đối lớn thời gian qua. Do đó, việc phối hợp với lực lượng chức năng nước bạn có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đảm bảo an ninh cũng như tạo điều kiện cho phát triển kinh tế khu vực. Để thực hiện tốt công tác này, đơn vị đã chủ động trong thực hiện trao đổi thông tin hàng ngày với phía bạn. Khi có đối tượng xuất cảnh trái phép hay vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, 2 bên đều có sự liên lạc, thông tin cho nhau qua đường dây nóng để kịp thời ngăn chặn xử lý, đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả”.

Việc phối hợp chặt chẽ với phía Trung Quốc trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như thực hiện tốt công tác đối ngoại của lực lượng biên phòng Cao Bằng đã góp phần quan trọng để gắn chặt tình hữu nghị giữa hai bên, qua đó xây dựng vững chắc bình yên trên biên giới phía Bắc.