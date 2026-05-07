Biên phòng hai nước Việt - Lào tuần tra song phương bảo vệ biên giới

Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên đã kiểm tra tình hình đường biên, mốc quốc giới; đồng thời tuyên truyền, trao đổi thông tin liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Qua kiểm tra, đường biên, cột mốc được xác định bảo đảm nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới.

Tuần tra song phương bảo vệ biên giới Việt - Lào. (Ảnh: Hải Thượng).

Cùng ngày, lực lượng chức năng hai bên cũng tiến hành kiểm tra hoạt động khảo sát của Công ty TNHH Phú Xuân phục vụ thi công đường tuần tra biên giới và lắp đặt các cột quan trắc, đo gió tại khu vực biên giới đối diện nhằm xúc tiến triển khai dự án điện gió.

Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Lào, kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.