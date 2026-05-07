Biên phòng hai nước Việt - Lào tuần tra song phương bảo vệ biên giới
VOV.VN - Ngày 7/5, Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với Đại đội Biên phòng 257, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bôlykhămxay (Lào) tổ chức tuần tra song phương đoạn biên giới từ cột mốc 442 đến cột mốc 443.
Trong quá trình tuần tra, lực lượng hai bên đã kiểm tra tình hình đường biên, mốc quốc giới; đồng thời tuyên truyền, trao đổi thông tin liên quan công tác quản lý, bảo vệ biên giới. Qua kiểm tra, đường biên, cột mốc được xác định bảo đảm nguyên trạng, không phát hiện dấu hiệu vi phạm quy chế biên giới.
Cùng ngày, lực lượng chức năng hai bên cũng tiến hành kiểm tra hoạt động khảo sát của Công ty TNHH Phú Xuân phục vụ thi công đường tuần tra biên giới và lắp đặt các cột quan trắc, đo gió tại khu vực biên giới đối diện nhằm xúc tiến triển khai dự án điện gió.
Hoạt động tuần tra song phương góp phần tăng cường phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước Việt Nam - Lào, kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.