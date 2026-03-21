Binh đoàn 15 đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai

Trong hơn 41 năm xây dựng và phát triển ở biên giới Bắc Tây Nguyên, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15 đã bền bỉ khai phá, hình thành những vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn.

Đến nay, đơn vị quản lý, khai thác hơn 45.000ha cao su cùng nhiều loại cây trồng, vật nuôi giá trị, tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động, trong đó, 60% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với phát triển kinh tế, Binh đoàn 15 còn tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân; đưa hơn 25.000 hộ với gần 92.000 nhân khẩu tới vùng biên lập nghiệp, xây dựng 266 cụm, điểm dân cư trên suốt hơn 251km biên giới.

Mô hình “Gắn kết hộ” với 4.269 cặp hộ giữa người Kinh và đồng bào dân tộc thiểu số đã phát huy hiệu quả, củng cố khối đại đoàn kết.

Theo Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ, Tư lệnh Binh đoàn 15, ý nghĩa của một binh đoàn lớn nơi biên giới không chỉ ở quy mô nhân sự, quy mô sản xuất kinh doanh mà cả ở chiều sâu nghĩa tình quân dân đã tạo lập.

“Điều làm nên giá trị bền vững của Binh đoàn 15 không chỉ là con số về kinh tế mà ý nghĩa hơn là dấu ấn về sự kiên trì, bền bỉ, 3 bám 4 cùng; tuyên truyền để đồng bào dám thay đổi những thói quen tập quán từ ngàn đời, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, dám vượt qua đói nghèo, tự tin làm giàu; bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, luôn gắn bó xây dựng bản làng và cuộc sống ngày càng tươi đep”, Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ khẳng định.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 phát biểu tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Binh đoàn

Ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển, Chủ tịch nước đã quyết định phong tặng Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai đối với Binh đoàn 15.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - yêu cầu Binh đoàn tiếp tục phát huy truyền thống, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chủ động phối hợp hiệu quả với cấp ủy, chính quyền địa phương trên các tuyến biên giới; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao giá trị sản xuất và chế biến sâu.

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo

Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc lưu ý Binh đoàn 15 cần tiếp tục làm tốt công tác dân vận và đối ngoại ở khu vực biên giới, đảm bảo tốt yêu cầu trong giai đoạn mới.

“Tiếp tục nhân rộng những mô hình dân vận hiệu quả, giúp nhân dân phát triển sản xuất giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, chủ động phối hợp trong trao đổi thông tin, xây dựng lòng tin, hỗ trợ xây dựng phát triển kinh tế - xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đào tạo nghề cho cán bộ và người dân nước bạn, góp phần giữ vững môi trường ổn định, xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị hợp tác, phát triển bền vững, xây dựng Binh đoàn phát triển toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc giao nhiệm vụ.

