Bộ Quốc phòng ban hành nhiều chính sách ưu đãi thu hút nhân tài vào quân đội

Thứ Năm, 15:39, 28/05/2026
VOV.VN - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 50/2026/TT-BQP quy định chi tiết và hướng dẫn, tổ chức thi hành một số điều của Nghị định số 363/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Theo thông tư, đối tượng được áp dụng chính sách thu hút nhân tài gồm cán bộ, công chức, viên chức; cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và ở ngoài nước không là cán bộ, công chức, viên chức.

Đối tượng thu hút để ký hợp đồng lao động thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng, chiến lược của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Cá nhân là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài không là cán bộ, công chức, viên chức; người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; người nước ngoài.

Đối tượng được áp dụng chính sách trọng dụng nhân tài gồm sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam; học viên đào tạo tại các trường Quân đội, trường ngoài Quân đội và ở nước ngoài tốt nghiệp hạng xuất sắc được phong quân hàm sĩ quan hoặc xếp lương và phong quân hàm quân nhân chuyên nghiệp; cá nhân, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền thực hiện chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài đối với Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thông tư quy định cụ thể tiêu chí, tiêu chuẩn, điều kiện đối với từng nhóm đối tượng trong nhiều lĩnh vực như chỉ huy - tham mưu; công tác đảng, công tác chính trị; khoa học kỹ thuật và công nghệ quân sự; hậu cần; tình báo quốc phòng; giáo dục, đào tạo; pháp chế, thanh tra, tư pháp; văn học, nghệ thuật, thể dục, thể thao và doanh nghiệp Quân đội.

Thông tư cũng quy định rõ quy trình tuyển dụng, thẩm định và áp dụng chính sách thu hút nhân tài. Hằng năm, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân xây dựng kế hoạch tuyển dụng, công khai nhu cầu tuyển chọn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Hội đồng thẩm định được thành lập ở cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng và cấp Bộ Quốc phòng để xem xét, đánh giá hồ sơ.

Đặc biệt, thông tư cũng quy định rõ các chính sách đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, môi trường làm việc, chế độ chăm sóc sức khỏe, quân hàm, tiền lương, tôn vinh và cơ hội phát triển.

Đối tượng thu hút vào biên chế trong Quân đội được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước; được hỗ trợ kinh phí tham gia hội nghị, hội thảo chuyên môn; được bố trí công việc phù hợp, tạo điều kiện phát triển và ưu tiên quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý. Sau tuyển dụng từ 2 năm, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có đóng góp nổi bật, các cá nhân này có thể được xem xét bổ nhiệm vị trí cán bộ chỉ huy, quản lý phù hợp với trình độ, năng lực, chuyên môn, tổ chức, biên chế và yêu cầu nhiệm vụ.

Đối tượng trọng dụng được ưu tiên tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài phù hợp với ngành, lĩnh vực công tác, đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, định hướng phát triển chuyên môn và theo hướng trở thành chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; được giao chủ trì hoặc tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nghiên cứu đề tài, công trình khoa học, kỹ thuật; tạo điều kiện và hỗ trợ kinh phí tham gia các hội thảo trong nước và quốc tế; bảo đảm tài liệu nghiên cứu và chi phí khác liên quan đến đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học trong quá trình học tập.

Những cá nhân này cũng được ưu tiên xem xét quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp; được ưu tiên luân chuyển để đáp ứng các tiêu chuẩn về đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm; nếu đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, được xem xét kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ hơn so với quy định hiện hành, trường hợp đặc biệt được xem xét tiếp tục đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý và được bảo lưu các chế độ, chính sách hiện hưởng trong thời gian kéo dài...

Quân nhân chuyên nghiệp thuộc cơ quan quân lực quản lý được ưu tiên xem xét tuyển chọn vào đội ngũ cán bộ nếu cá nhân có nguyện vọng và đáp ứng các quy định hiện hành.

Đáng chú ý, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không là cán bộ, công chức, viên chức được xem xét phong quân hàm Thượng úy nếu tốt nghiệp đại học hạng xuất sắc; phong quân hàm Đại úy nếu có trình độ thạc sĩ, bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp I; phong quân hàm Thiếu tá nếu có trình độ tiến sĩ, bác sĩ hoặc dược sĩ chuyên khoa cấp II...

Bên cạnh đó, đối tượng thu hút và trọng dụng nhân tài còn được bảo đảm điều kiện làm việc, trang thiết bị, cơ sở vật chất và nhân lực phục vụ nhiệm vụ; được ưu tiên tiếp cận thông tin, tài liệu chuyên môn; được giao triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ trọng điểm của quân đội.

Thông tư cũng quy định các chính sách hậu phương quân đội như ưu tiên tuyển dụng vợ, chồng, con vào quân đội nếu đủ điều kiện; ưu tiên cử con đi đào tạo ở nước ngoài; ưu tiên khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế quân đội đối với thân nhân; vợ hoặc chồng được ưu tiên tham gia các chương trình tham quan, nghỉ dưỡng ở nước ngoài theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Theo Bộ Quốc phòng, việc ban hành Thông tư nhằm xây dựng cơ chế đồng bộ để phát hiện, thu hút và phát huy đội ngũ nhân tài trong các lĩnh vực then chốt, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam hiện đại trong tình hình mới.

Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút và trọng dụng nhân tài

VOV.VN - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thu hút, trọng dụng nhân tài rất có giá trị trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay. Đề cao người tài gắn với đạo đức, tạo môi trường dân chủ, minh bạch để người tài cống hiến là giải pháp quan trọng để xây dựng đội ngũ nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tránh cào bằng mức bồi dưỡng để thu hút nhân tài làm luật sư công

Trường chuyên là nơi đào tạo nhân tài, không phải vì số lượng visa du học

Quân đội bám địa bàn giúp nhân dân Gia Lai tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử

