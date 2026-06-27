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Bộ Quốc phòng công bố 7 thủ tục nghĩa vụ quân sự thực hiện trên môi trường điện tử

Thứ Bảy, 09:34, 27/06/2026
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VOV.VN - Ngày 26/6/2026, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3360/QĐ-BQP công bố Danh mục 7 thủ tục hành chính lĩnh vực nghĩa vụ quân sự thực hiện trên môi trường điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

Theo đó, 7 thủ tục hành chính được công bố theo Quyết định này được thực hiện toàn trình:

1. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu;

2. Thủ tục đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị;

3. Thủ tục Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung;

4. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

5. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập;

6. Thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng;

7. Thủ tục đăng ký miễn nghĩa vụ quân sự thời chiến;

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Tân binh lên đường nhập ngũ

Tiếp nhận qua Hệ thống thông tin giải quyết Thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng tại địa chỉ https://dichvucong.mod.gov.vn.

Tổng Tham mưu trưởng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/6/2026.

Quỳnh Trang/VOV.VN
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