Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 23/4, các ý kiến gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến cho 3 tập thể gồm: Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Phân đội Đặc công trực thuộc C250, Ban Quân sự miền Đông và Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân.

5 cá nhân được đề nghị phong tặng gồm: Đồng chí Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Huyện đội Sơn Tịnh, Tỉnh đội Quảng Ngãi, Quân khu 5; Trung sĩ Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 263, Sư đoàn 361 (nay là Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trung úy Huỳnh Văn Tiến (Mười Tiến), nguyên Chính trị viên phó Tàu C121, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và động viên Bộ đội Phòng không-Không quân trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội, tháng 12/1972. Ảnh tư liệu minh họa

14 cá nhân được đề nghị truy tặng gồm:

1. Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội Phẫu thuật, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 12);

2. Đồng chí Võ Trung Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk;

3. Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 Đặc công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7;

4. Đồng chí Lâm Kiên Trì, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang);

5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên, Đại đội địa phương quân, Huyện đội Rồng Giềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang), Quân khu 9;

6. Trung tá Trần Xanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân;

7. Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân;

8. Trung tá Trần Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân;

9. Liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), nguyên Thủy thủ trưởng Tàu C41, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

10. Liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên Chính trị viên Tàu C235, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

11. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên Chính trị viên Tàu 165, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

12. Liệt sĩ Huỳnh Oai (Huỳnh Thế), nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, Đội 3, Đoàn 126 (nay là Lữ đoàn 126), Quân chủng Hải quân;

13. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12);

14. Bà Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu), nguyên Giao liên xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho 6 tập thể gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Học viện Quốc phòng; Học viện Kỹ thuật quân sự; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Khoa Tiết niệu trên, Trung tâm Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.