中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bộ Quốc phòng lấy ý kiến danh sách phong tặng, truy tặng danh hiệu AHLLVTND

Thứ Năm, 17:35, 16/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng vừa công bố danh sách 9 tập thể và 19 cá nhân được các đơn vị đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) trong thời kỳ kháng chiến, cùng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới để lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân.

Thời gian lấy ý kiến từ nay đến hết ngày 23/4, các ý kiến gửi về Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Bộ Quốc phòng đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND thời kỳ kháng chiến cho 3 tập thể gồm: Văn phòng Khu ủy Sài Gòn - Gia Định; Phân đội Đặc công trực thuộc C250, Ban Quân sự miền Đông và Nhà máy A34, Quân chủng Phòng không - Không quân.

5 cá nhân được đề nghị phong tặng gồm: Đồng chí Lê Văn Thọ, nguyên Tiểu đội phó Đặc công, Huyện đội Sơn Tịnh, Tỉnh đội Quảng Ngãi, Quân khu 5; Trung sĩ Nguyễn Thanh Tân, nguyên Trắc thủ góc tà, Tiểu đoàn 61, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân; Đại úy Nguyễn Văn Tích, nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn 263, Sư đoàn 361 (nay là Sư đoàn 367), Quân chủng Phòng không - Không quân; Thiếu úy Trần Văn Năm, nguyên Phi công, Trung đoàn 927, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân và Trung úy Huỳnh Văn Tiến (Mười Tiến), nguyên Chính trị viên phó Tàu C121, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp thăm và động viên Bộ đội Phòng không-Không quân trong Chiến dịch Phòng không bảo vệ Hà Nội, tháng 12/1972. Ảnh tư liệu minh họa

14 cá nhân được đề nghị truy tặng gồm:

1. Đại úy Hoàng Cầm, nguyên Tiểu đội trưởng Nuôi quân, Đội Phẫu thuật, Sư đoàn 308 (nay thuộc Quân đoàn 12);

2. Đồng chí Võ Trung Thành, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk;

3. Liệt sĩ Nguyễn Công Mẹo, nguyên Chính trị viên phó Đại đội 1, Tiểu đoàn 16 Đặc công, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh), Quân khu 7;

4. Đồng chí Lâm Kiên Trì, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang);

5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên, Đại đội địa phương quân, Huyện đội Rồng Giềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang), Quân khu 9;

6. Trung tá Trần Xanh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân;

7. Thiếu tá Nguyễn Văn Thân, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 63, Trung đoàn 236, Sư đoàn 361, Quân chủng Phòng không - Không quân;

8. Trung tá Trần Mạnh, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân;

9. Liệt sĩ Trần Nhợ (Ba Nhợ), nguyên Thủy thủ trưởng Tàu C41, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

10. Liệt sĩ Nguyễn Tương, nguyên Chính trị viên Tàu C235, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

11. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lương, nguyên Chính trị viên Tàu 165, Đoàn 125 (nay là Lữ đoàn 125), Quân chủng Hải quân;

12. Liệt sĩ Huỳnh Oai (Huỳnh Thế), nguyên Phân đội trưởng Phân đội 1, Đội 3, Đoàn 126 (nay là Lữ đoàn 126), Quân chủng Hải quân;

13. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dương, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325, Quân đoàn 2 (nay là Quân đoàn 12);

14. Bà Huỳnh Thị Sáu (Sáu Ngẫu), nguyên Giao liên xã An Thạnh, huyện Lái Thiêu, tỉnh Thủ Dầu Một (nay là phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bộ Quốc phòng cũng đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới cho 6 tập thể gồm: Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Học viện Quốc phòng; Học viện Kỹ thuật quân sự; Cục Cán bộ, Tổng cục Chính trị; Lực lượng vũ trang thành phố Hải Phòng, Quân khu 3; Khoa Tiết niệu trên, Trung tâm Tiết niệu - Nam khoa, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

26 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng

VOV.VN - Hôm nay (19/7), tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng Danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng đối với 26 bà mẹ có chồng, con hy sinh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, trao Huân chương Độc lập hạng Ba tặng 2 gia đình nhiều liệt sỹ hy sinh trong các cuộc kháng chiến.

Nguyên Nhung/VOV1
Tag: Bộ Quốc phòng phong tặng truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến thời kỳ đổi mới
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích