Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Chiều 20/4, biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn, đã rời bến, xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2026.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quán triệt nhiệm vụ cho đoàn công tác trước khi biên đội tàu rời bến

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/4, phạm vi tuần tra trải dài 13 điểm, với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành hội đàm trực tiếp để trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; tổ chức giao lưu nghiệp vụ pháp luật giữa hai lực lượng.

Phía Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành (Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành) tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân; tổ chức thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển.

Đại tá Lương Cao Khải (thứ hai từ trái qua) - Trường đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đây là lần thứ 11 hoạt động tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc được tổ chức sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Thông qua chuyến tuần tra sẽ góp phần duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.