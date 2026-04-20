  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cảnh sát biển Việt Nam lên đường tuần tra liên hợp với Cảnh sát biển Trung Quốc

Thứ Hai, 17:41, 20/04/2026
VOV.VN - Tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 (Hải đoàn 11, Vùng Cảnh sát biển 1) rời bến tuần tra liên hợp lần 1 năm 2026 tại vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc.

Chiều 20/4, biên đội tàu Cảnh sát biển 8004 và 8003 thuộc Hải đoàn 11 - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 do Đại tá Lương Cao Khải, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 1 làm trưởng đoàn, đã rời bến, xuất phát lên đường thực hiện nhiệm vụ tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2026.

Thiếu tướng Trần Văn Thơ, Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 quán triệt nhiệm vụ cho đoàn công tác trước khi biên đội tàu rời bến

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần thứ nhất năm 2026 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 22 - 24/4, phạm vi tuần tra trải dài 13 điểm, với quãng đường 255,5 hải lý, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 52 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý trên đường phân định Vịnh Bắc Bộ. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng Cảnh sát biển hai nước sẽ tiến hành hội đàm trực tiếp để trao đổi, đối chiếu kế hoạch hành động trên biển; tổ chức giao lưu nghiệp vụ pháp luật giữa hai lực lượng.

Phía Cảnh sát biển Việt Nam sẽ thành lập tổ kiểm tra liên ngành (Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Kiểm ngư, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành) tiến hành kiểm tra, giám sát tàu thuyền của ngư dân khai thác thủy hải sản trong vùng biển lân cận đường phân định; tuyên truyền về quy chế hoạt động, ứng xử và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho bà con ngư dân; tổ chức thả cá giống để tái tạo nguồn lợi thủy sản trên biển.

Đại tá Lương Cao Khải (thứ hai từ trái qua) - Trường đoàn công tác Cảnh sát biển Việt Nam

Bên cạnh đó, Cảnh sát biển Việt Nam sẽ tổ chức Lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hi sinh và bà con ngư dân tử nạn trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ.

Đây là lần thứ 11 hoạt động tuần tra trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc được tổ chức sau khi Hiệp định hợp tác nghề cá giữa hai nước hết hiệu lực từ ngày 30/6/2020.

Thông qua chuyến tuần tra sẽ góp phần duy trì trật tự, an ninh trong khu vực biển Vịnh Bắc Bộ, tăng cường mối quan hệ hợp tác, hiểu biết lẫn nhau giữa lực lượng Cảnh sát biển và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Tàu cảnh sát biển 4036 ra khơi thực hiện nhiệm vụ

VOV.VN - Năm nào cũng vậy, khi ngày Tết đã cận kề, những con tàu của Vùng Cảnh sát biển 1 lại thay phiên nhau lên đường làm nhiệm vụ trực tại các khu vực biển, điểm đảo được phân công. Những chuyến đi xuyên Tết mang nhiều cảm xúc hết sức đặc biệt.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Tag: Cảnh sát biển tuần tra liên hợp Cảnh sát biển Trung Quốc
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện

VOV.VN - Ngày 2/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

VOV.VN - Ngày 2/3, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 với chủ đề: “Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, đổi mới sáng tạo”. Dự và chỉ đạo buổi lễ có Thiếu tướng Lê Đình Cường, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Cán bộ chiến sĩ cảnh sát biển thi đua lập thành tích ngay những ngày đầu năm mới

VOV.VN - Giữa trùng khơi ngày Xuân, gần 70 tàu cùng hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn kiên cường trực Tết, giữ vững chủ quyền biển đảo, để đất liền yên tâm đón năm mới 2026 trong bình yên.

VOV.VN - Giữa trùng khơi ngày Xuân, gần 70 tàu cùng hơn 1.200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vẫn kiên cường trực Tết, giữ vững chủ quyền biển đảo, để đất liền yên tâm đón năm mới 2026 trong bình yên.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát biển sôi nổi thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Những ngày này, trên khắp các vùng biển của Tổ quốc, từ các tàu trực ngoài khơi đến các trạm cảnh sát biển trên đảo, không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ.

VOV.VN - Những ngày này, trên khắp các vùng biển của Tổ quốc, từ các tàu trực ngoài khơi đến các trạm cảnh sát biển trên đảo, không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa mạnh mẽ.

