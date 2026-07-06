Chiến dịch 500 ngày đêm - chuyện của những người đi tìm đồng đội

Tóm tắt

VOV.VN - Cuộc điện thoại khẩn từ xã vùng sâu đã mở đầu cho một chuyến hành trình đặc biệt của Đội quy tập hài cốt liệt sĩ K51, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Giữa cao điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ", mỗi thông tin từ người dân là một lời thúc giục các chiến sĩ lên đường. Điểm đến lần này là một nương rẫy sâu nằm trên tuyến đường vành đai vùng hậu cứ cách mạng Dinh Điền - xã Khuê Ngọc Điền cũ, nay là xã Krông Bông - vùng đất chiến khu xưa đầy gian khổ.