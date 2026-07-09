Có hình xăm, cận thị bao nhiêu thì không được gọi nhập ngũ?

Bộ Quốc phòng vừa công bố văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình liên quan đến việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển chọn và xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự nhằm phù hợp hơn với thực tiễn.

Trước đó, cử tri đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển quân đối với công dân có hình xăm và mắc tật khúc xạ nhẹ (dưới 3 diop), bảo đảm thống nhất trong áp dụng, hạn chế khó khăn, lúng túng cho địa phương trong công tác khám tuyển và bảo đảm nguồn tuyển quân.

Tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa.

Những trường hợp có hình xăm không được tuyển chọn vào quân đội

Theo Bộ Quốc phòng, tiêu chuẩn đối với công dân có hình xăm, chữ xăm đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP ngày 29/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, để các địa phương triển khai thực hiện được thống nhất, ngày 5/11/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 4142/BQP-TM ngày 5/11/2020 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó tại khoản 2 đã bổ sung nội dung hướng dẫn các đơn vị, địa phương.

Theo đó, quy định không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam; thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc mang biểu tượng của các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng vũ trang nước ngoài; ở những vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội,... thì vẫn được xem xét tuyển chọn.

Qua kiểm tra, nắm tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy, nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm, đa phần là hình xăm, chữ xăm diện tích nhỏ, ở vị trí lộ diện; các trường hợp có hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể (từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên) chiếm số lượng không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển biết mình đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vì vậy hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm và có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển, góp phần hạn chế tình trạng này.

Cận thị trên 1,5 diop không thuộc diện gọi nhập ngũ

Đối với kiến nghị liên quan đến tật khúc xạ, Bộ Quốc phòng cho biết tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện đã được quy định đầy đủ tại các thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quy định hiện hành, công dân được tuyển chọn nhập ngũ phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, không gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop, viễn thị các mức độ. Riêng một số cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp sẽ áp dụng tiêu chuẩn tuyển chọn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, quy trình khám, phân loại sức khỏe về mắt trong tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân bị mắc các tật khúc xạ cũng đã được quy định cụ thể, thống nhất bởi Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 và hướng dẫn của cơ quan chức năng chuyên môn của Bộ Quốc phòng.

Bộ cũng khẳng định quy trình khám và phân loại sức khỏe về mắt đã được quy định đầy đủ, thống nhất, cùng với quy trình khám, phân loại chặt chẽ làm cơ sở để các địa phương khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được thuận lợi, bảo đảm tuyển chọn được những công dân có đủ sức khỏe vào phục vụ trong quân đội.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, kịp thời phát hiện, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan, bảo đảm công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.