English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Có hình xăm, cận thị bao nhiêu thì không được gọi nhập ngũ?

Thứ Năm, 09:37, 09/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng vừa làm rõ quy định tuyển chọn công dân nhập ngũ đối với người có hình xăm và mắc tật khúc xạ, trong đó nêu rõ các trường hợp không đủ điều kiện gọi nhập ngũ.

Bộ Quốc phòng vừa công bố văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình liên quan đến việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển chọn và xử lý vi phạm nghĩa vụ quân sự nhằm phù hợp hơn với thực tiễn.

Trước đó, cử tri đề nghị cần quy định cụ thể, rõ ràng về tiêu chuẩn tuyển quân đối với công dân có hình xăm và mắc tật khúc xạ nhẹ (dưới 3 diop), bảo đảm thống nhất trong áp dụng, hạn chế khó khăn, lúng túng cho địa phương trong công tác khám tuyển và bảo đảm nguồn tuyển quân.

co hinh xam, can thi bao nhieu thi khong duoc goi nhap ngu hinh anh 1
Tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh minh họa.

Những trường hợp có hình xăm không được tuyển chọn vào quân đội

Theo Bộ Quốc phòng, tiêu chuẩn đối với công dân có hình xăm, chữ xăm đã được quy định tại Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA và được sửa đổi, bổ sung một số điều bởi Thông tư số 97/2025/TT-BQP ngày 29/8/2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngoài ra, để các địa phương triển khai thực hiện được thống nhất, ngày 5/11/2020, Bộ Quốc phòng đã ban hành Công văn số 4142/BQP-TM ngày 5/11/2020 về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, trong đó tại khoản 2 đã bổ sung nội dung hướng dẫn các đơn vị, địa phương.

Theo đó, quy định không tuyển chọn vào phục vụ trong quân đội những công dân trên cơ thể có hình xăm, chữ xăm dưới da (làm thay đổi sắc tố da, không thể tẩy xóa) có nội dung chống đối chế độ, chia rẽ dân tộc, mang tính kinh dị, kỳ quái, kích động tình dục, bạo lực; phản ánh về các tôn giáo, tín ngưỡng; không phù hợp với thuần phong, mỹ tục, văn hóa dân tộc, con người Việt Nam; thể hiện tư tưởng thiếu niềm tin, bi quan, tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống, mê tín dị đoan hoặc mang biểu tượng của các tổ chức, đảng phái phản động, lực lượng vũ trang nước ngoài; ở những vị trí lộ diện, như: mặt, đầu, cổ; từ 1/2 cánh tay trên trở xuống, từ 1/3 dưới đùi trở xuống; chiếm diện tích từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên.

Đối với công dân có hình xăm, chữ xăm dưới da ở vị trí lộ diện, nhưng diện tích nhỏ và không ảnh hưởng đến lễ tiết, tác phong của quân nhân, việc thực hiện nền nếp chính quy, xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội,... thì vẫn được xem xét tuyển chọn.

Qua kiểm tra, nắm tình hình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ tại một số địa phương những năm gần đây cho thấy, nhiều công dân trong độ tuổi nhập ngũ có hình xăm, chữ xăm, đa phần là hình xăm, chữ xăm diện tích nhỏ, ở vị trí lộ diện; các trường hợp có hình xăm, chữ xăm chiếm diện tích lớn trên cơ thể (từ 1/2 lưng, ngực, bụng trở lên) chiếm số lượng không nhiều, không ảnh hưởng lớn đến nguồn tuyển chọn công dân nhập ngũ của các địa phương.

Tuy nhiên, trong thực tế có một số công dân đã lợi dụng quy định này để cố tình xăm hình, xăm chữ lên cơ thể trước thời điểm khám tuyển hoặc sau khi sơ tuyển biết mình đủ tiêu chuẩn gọi nhập ngũ nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Vì vậy hằng năm, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo tổng kết, rút kinh nghiệm và có hướng dẫn cụ thể trong xét tuyển, góp phần hạn chế tình trạng này.

Cận thị trên 1,5 diop không thuộc diện gọi nhập ngũ

Đối với kiến nghị liên quan đến tật khúc xạ, Bộ Quốc phòng cho biết tiêu chuẩn sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự hiện đã được quy định đầy đủ tại các thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo quy định hiện hành, công dân được tuyển chọn nhập ngũ phải đạt sức khỏe loại 1, loại 2, loại 3, không gọi nhập ngũ những công dân mắc tật khúc xạ cận thị lớn hơn 1,5 diop, viễn thị các mức độ. Riêng một số cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu, cơ mật trong quân đội; lực lượng tiêu binh, nghi lễ; lực lượng vệ binh và kiểm soát quân sự chuyên nghiệp sẽ áp dụng tiêu chuẩn tuyển chọn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, quy trình khám, phân loại sức khỏe về mắt trong tuyển chọn và gọi nhập ngũ đối với công dân bị mắc các tật khúc xạ cũng đã được quy định cụ thể, thống nhất bởi Thông tư số 105/2023/TT-BQP ngày 06/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, được sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 106/2025/TT-BQP ngày 30/9/2025 và hướng dẫn của cơ quan chức năng chuyên môn của Bộ Quốc phòng.

Bộ cũng khẳng định quy trình khám và phân loại sức khỏe về mắt đã được quy định đầy đủ, thống nhất, cùng với quy trình khám, phân loại chặt chẽ làm cơ sở để các địa phương khám, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm được thuận lợi, bảo đảm tuyển chọn được những công dân có đủ sức khỏe vào phục vụ trong quân đội.

Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hằng năm, kịp thời phát hiện, ban hành hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để xử lý các vướng mắc phát sinh liên quan, bảo đảm công dân nhập ngũ có đủ các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

chiến sĩ mới.jpg

Chiến sĩ mới sau 1 tháng nhập ngũ: “Tôi thấy mạnh mẽ, trưởng thành hơn”

VOV.VN - Những ngày đầu nhập ngũ là thử thách lớn với chiến sĩ mới khi chuyển từ môi trường tự do sang kỷ luật nghiêm ngặt. Tại Trung tâm Huấn luyện 334, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, công tác ổn định tư tưởng, chăm lo đời sống được chú trọng, tạo nền tảng nâng cao chất lượng huấn luyện ngay từ những ngày đầu.

Quỳnh Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

An Giang: Trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu
An Giang: Trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu

VOV.VN - Sáng 11/02, tỉnh An Giang tổ chức trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu. Các địa phương tổ chức lễ trao quyết định trang trọng, thống nhất về nội dung và hình thức, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

An Giang: Trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu

An Giang: Trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu

VOV.VN - Sáng 11/02, tỉnh An Giang tổ chức trao quyết định gọi công dân nhập ngũ tại 102 xã, phường và đặc khu. Các địa phương tổ chức lễ trao quyết định trang trọng, thống nhất về nội dung và hình thức, thể hiện quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Gần 3.300 thanh niên Điện Biên, Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ
Gần 3.300 thanh niên Điện Biên, Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng nay (6/3), 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn gần 3.300 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân.

Gần 3.300 thanh niên Điện Biên, Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ

Gần 3.300 thanh niên Điện Biên, Sơn La nô nức lên đường nhập ngũ

VOV.VN - Sáng nay (6/3), 2 tỉnh Điện Biên, Sơn La đã tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, tiễn gần 3.300 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia Công an nhân dân.

Xúc động khoảnh khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Mỹ Đình
Xúc động khoảnh khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Mỹ Đình

VOV.VN - Sáng 4/3, tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, từ sớm, từng tốp gia đình, bạn bè đã có mặt, tay cầm hoa, cờ đỏ, điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là một trong hai điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân của Khu vực phòng thủ số 3 - Hồng Hà, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

Xúc động khoảnh khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Mỹ Đình

Xúc động khoảnh khắc tiễn con lên đường nhập ngũ tại Mỹ Đình

VOV.VN - Sáng 4/3, tại Quảng trường Sân vận động Mỹ Đình, từ sớm, từng tốp gia đình, bạn bè đã có mặt, tay cầm hoa, cờ đỏ, điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là một trong hai điểm tổ chức Lễ giao, nhận quân của Khu vực phòng thủ số 3 - Hồng Hà, trực thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích