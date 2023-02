Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực vững chắc khu vực phòng thủ

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thành viên Ban chỉ đạo xây dựng Đề án Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhận xét: Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tập trung khắc phục những khuyết điểm, sai phạm sau các kết luận thanh tra, kiểm tra, thành phố Đà Nẵng vẫn đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Thành phố đã thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, nhất là trong thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quy hoạch, phương án xây dựng thế trận quốc phòng một cách toàn diện.

Ông Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện. Trong đó, xác định tiềm lực chính trị tinh thần, “thế trận lòng dân” là đặc biệt quan trọng; Phát triển kinh tế -xã hội đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng tâm; Công tác tổ chức xây dựng Đảng cần được quan tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt, tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị thành phố Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo thẩm định chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật đối với các dự án kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố có các yếu tố liên quan đến quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

"Thực hiện chuyển chính sách thu hút đầu tư nước ngoài từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên các dự án đầu tư có công nghệ cao, mới, hiện đại, thân thiện môi trường, dự án có tác động lan tỏa, kết nối cao với các vùng kinh tế trong nước. Đặc biệt là dự án phát huy vai trò của Đà Nẵng có cực tăng trưởng mới của tiểu vùng, cũng như của vùng và cả nước” - ông Trần Tuấn Anh nói.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Tại Hội nghị này, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thành phố quán triệt và triển khai thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa các nhiệm vụ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung xây dựng Đảng bộ thành phố và hệ thống chính trị các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Thành phố đã và đang triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nêu rõ: "Thực hiện nghiêm túc kết luận số 57 của Bộ Chính trị khóa XII về kết hợp về quốc phòng an ninh với kinh tế và kinh tế với quốc phòng an ninh, đảm bảo 100% các dự án về kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố có yếu tố liên quan đến quốc phòng, an ninh đều phải được thẩm định, đánh giá chặt chẽ theo đúng quy định pháp luật."./.