Dấu ấn 10 năm xây dựng “thế trận lòng dân” nơi biên giới biển Hưng Yên

Sau 10 năm triển khai, BĐBP tỉnh Hưng Yên đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đồng thời xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình tự quản hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên.

Toàn lực lượng đã tổ chức 268 cuộc tuyên truyền với 13.400 lượt người tham gia; 4.682 buổi tập huấn cho hơn 320.000 lượt người; phát hành trên 26.000 tờ rơi về chủ quyền biển đảo. Nhận thức pháp luật của người dân, đặc biệt là ngư dân, từng bước được nâng lên.

BĐBP tỉnh duy trì hiệu quả 158 tổ tự quản an ninh trật tự, 11 đội tàu thuyền đoàn kết trên biển, cùng nhiều mô hình gắn với đặc thù địa bàn như tổ tự quản bãi triều, câu lạc bộ phụ nữ tự quản bến bãi, mô hình tôn giáo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao con giống cho phụ nữ khó khăn.

Trong công tác dân vận, BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các địa phương triển khai hiệu quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Qua đó, đã trao trên 500 suất quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ 20 hội viên vay vốn phát triển kinh tế với tổng số tiền trên 1,4 tỷ đồng. Hoạt động này không chỉ giúp phụ nữ vùng biên ổn định cuộc sống mà còn góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, BĐBP tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ con giống, sinh kế; trao 8.000 con gà giống cho 160 hộ khó khăn; nhận đỡ đầu 22 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Kim Tấn, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên khẳng định: những kết quả đạt được là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của công tác dân vận trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền.

Nhân dịp này, BĐBP tỉnh đã trao bằng khen cho 2 tập thể và 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong giai đoạn 2015–2025.

Tuy nhiên, một số mô hình còn hiệu quả chưa đồng đều, nguồn lực đầu tư còn hạn chế; công tác phối hợp có lúc chưa chặt chẽ. Thời gian tới, BĐBP tỉnh xác định tiếp tục đổi mới phương thức triển khai, nâng cao chất lượng cán bộ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và huy động nguồn lực xã hội để nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Việc triển khai các chương trình, phong trào tiếp tục được xác định là nhiệm vụ lâu dài, gắn chặt với bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và phát triển bền vững khu vực biên giới.

