Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tới Venezuela

Tóm tắt

VOV.VN - Đúng 12h15 (giờ địa phương) ngày 29/6, chiếc phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn. Trong video, đoàn khảo sát tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ ở phường Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira.