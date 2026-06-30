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1 năm 3 tháng
Ngày đổi mật khẩu
T4, 06/24/2026 - 09:09
Submitted by kimchung on T3, 06/30/2026 - 08:45
Chuyên mục chính
Tóm tắt
VOV.VN - Đúng 12h15 (giờ địa phương) ngày 29/6, chiếc phi cơ chở cán bộ, chiến sĩ trong Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Simón Bolívar ở TP Maiquetía, Venezuela, để chính thức triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ quốc tế tại nước bạn. Trong video, đoàn khảo sát tại khu vực dự kiến thực hiện nhiệm vụ ở phường Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira.
Video
https://vid.vov.vn/2026-06/venezuela.m3u8
Chuyên mục
Từ khóa
Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam đã tới Venezuela
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Transcode output
2026-06/venezuela.m3u8
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