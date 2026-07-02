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VOV.VN - Ngày 1/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela.
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động đất Venezuela, động đất, Venezuela, nạn nhân động đất, Việt Nam
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https://vid.vov.vn/2026-07/doan_viet_nam_chay_dua_voi_thoi_gian_tim_kiem_nan_nhan_dong_dat_tai_venezuela.m3u8
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Từ khóa
Venezuela, cứu hộ, động đất, đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam
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2026-07/doan_viet_nam_chay_dua_voi_thoi_gian_tim_kiem_nan_nhan_dong_dat_tai_venezuela.m3u8
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