Đoàn Việt Nam tặng quà cho người dân Venezuela

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 5/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela đã tranh thủ thời gian tổ chức một chuyến đi đặc biệt. Đó là tìm đến các lều trại dã chiến tại khu vực Playa Grande (bang La Guaira), trao tặng những phần quà nghĩa tình cho người dân sở tại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa.

