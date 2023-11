Đội công binh Việt Nam triển khai xử lý hiệu quả các tình huống giả định của LHQ

Đây là một nội dung bắt buộc theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực, sự sẵn sàng về mọi mặt để có thể xử trí tốt mọi tình huống của các đơn vị đóng quân trên địa bàn Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei, UNISFA.

Đội công binh Việt Nam ứng phó tình huống giả định.

Với tình huống giả định về xâm hại và bạo lực tình dục được đưa ra, Đội Công binh Việt Nam đã tiến hành xử lý đúng quy trình, đúng quy tắc sử dụng vũ lực theo chương 6 và chương 7 trong Hiến chương Liên Hợp Quốc về gìn giữ hòa bình, bố trí lực lượng bắt giữ các đối tượng quá khích, đồng thời báo cáo cho các cơ quan liên quan trong phái bộ và chính quyền địa phương về tình huống xảy ra để làm rõ vấn đề, sau đó bàn giao lại các đối tượng quá khích cho Cảnh sát Liên Hợp Quốc (UNPOL) để thấm vấn, tiến hành các bước xử lý tiếp theo.

Trung tá Mutinta Beene Mudenda, Cố vấn về hành xử và kỷ luật của Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei đã trực tiếp quan sát tình huống và đánh giá buổi thực hành của Đội công binh Việt Nam đã diễn ra rất thành công. Mặc dù tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên Hợp Quốc ở khu vực Abyei (UNISFA) chưa từng xảy ra tình huống tương tự như trên, nhưng nếu xử lý sai thì có thể phương hại đến sự an toàn của lực lượng, vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chính vì vậy, Trung tá Mutinta Beene Mudenda đánh giá cao cách xử lý tình huống của Lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho rằng đây là phương án mẫu các đơn vị khác trong Phái bộ có thể học tập.