Đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tìm thấy 23 nạn nhân

Tóm tắt

VOV.VN - Ngày 1/7 (theo giờ địa phương), đội cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn tại khu vực Playa Grande, bang La Guaira của Venezuela. Đây là khu vực có nhiều nhà cao tầng nằm trên sườn dốc, bị đổ sập nghiêm trọng sau thảm họa động đất kép nghiêm trọng nhất tại Venezuela trong hơn một thế kỷ.

