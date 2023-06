Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ lần thứ ba

Tại cuộc đối thoại, hai bên đã trao đổi về các biện pháp duy trì môi trường hàng hải an toàn, thuận lợi cho tăng trưởng toàn diện và thịnh vượng toàn cầu. Việt Nam và Ấn Độ đã xem xét các sáng kiến hợp tác đang diễn ra trong lĩnh vực hàng hải và các phương thức củng cố các cơ chế quốc tế và khu vực để đảm bảo an ninh hàng hải toàn diện. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, hai nước đã cam kết tăng cường hơn nữa các nỗ lực chung và các khuôn khổ hiện có trong các lĩnh vực như nghiên cứu khoa học biển, Hỗ trợ Nhân đạo và Cứu trợ Thiên tai (HADR), kết nối hàng hải và an ninh hàng hải, bao gồm hợp tác Hải quân và Cảnh sát biển, thực thi pháp luật hàng hải và xây dựng năng lực.

Các đại biểu dự Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam Ấn Độ lần thứ 3 tại New Delhi. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ấn Độ

Cơ chế Đối thoại An ninh Hàng hải Việt Nam - Ấn Độ được khởi đầu bằng cuộc họp tại Hà Nội tháng 3/2019. Cuộc đối thoại lần 2 được tổ chức theo hình thức trực tuyến tháng 4/2021. Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, trong cuộc Đối thoại về An ninh Hàng hải lần thứ 2, hai nước đã trao đổi về những diễn biến mới trong lĩnh vực an ninh hàng hải, các hoạt động hợp tác khu vực và cơ hội để cùng hợp tác giữa hai nước.

Việt Nam và Ấn Độ cùng chia sẻ mối quan hệ song phương gần gũi và nồng ấm. Trung tuần tháng 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền Kinh tế công nghiệp phát triển (G7) tại Hiroshima, Nhật Bản. Hai nhà lãnh đạo đã cùng bàn thảo các khía cạnh khác nhau của mối quan hệ đối tác truyền thống giữa hai nước, trong đó có thương mại, công nghệ, năng lượng, an ninh, quốc phòng./.