Dự án tàu ngầm của Australia đội vốn đầu tư 10 tỷ AUD

Theo thông tin từ truyền thông Australia, dự án đóng mới 12 tàu ngầm lớp Attack của nước này nhiều khả năng sẽ bị đội vốn lên đến gần 90 tỷ dollar Australia (AUD) cùng với đó là thời hạn bàn giao chiếc tàu ngầm đầu tiên trong hợp đồng này sẽ lùi lại đến năm 2034 và chiếc tàu ngầm cuối cùng sẽ được hoàn thành vào giữa những năm 2050.

Một chiếc tàu ngầm lớp Collins của Australia. Nguồn Hải quân Mỹ.

Bộ Quốc phòng Australia ước tính chi phí cho chương trình tàu ngầm mới sẽ tăng gần 10 tỷ AUD, lên mức 89,7 tỷ AUD, trong đó chưa bao gồm chi phí duy trì hoạt động của hạm đội là khoảng 145 tỷ AUD. Nguyên nhân tăng chi phí đầu tư được cho là do lạm phát và thay đổi tỷ giá hối đoái khi đồng AUD mất giá khá nhiều so với các ngoại tệ mạnh khác trong thời gian gần đây.Trong khi đó, nếu so sánh với báo cáo của Bộ Quốc phòng với Quốc hội Australia cách đây 5 năm thì giá trị của dự án đã tăng 40 tỷ AUD, gần gấp đôi so với con số đưa ra vào thời điểm đó là 50 tỷ AUD.



Việc chậm tiến độ bàn giao lô tàu ngầm lớp Attack đang khiến Bộ Quốc phòng Australia cân nhắc việc tăng hạn sử dụng của hạm đội 6 tàu ngầm lớp Collins. Theo nguồn tin từ các quan chức Hải quân nước này, 6 tàu ngầm lớp Collins sắp hết hạn sử dụng có thể sẽ được kéo dài thời hạn hoạt động thêm 10 năm. Dự kiến chương trình đại tu sẽ được thực hiện từ năm 2026, với chi phí vào khoảng 6 tỷ AUD và các hạng mục đại tu sẽ bao gồm thay thế động cơ chính và các máy phát điện diesel.

Giới quân sự Australia cho rằng hạm đội tàu ngầm thế hệ mới sẽ giúp nước này duy trì khả năng răn đe quân sự trên các vùng biển khu vực, nhưng việc chậm tiến độ này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tham vọng quân sự của Australia trong khi môi trường chiến lược tại Thái Bình Dương đang thay đổi hết sức nhanh chóng.

Trước đó vào tháng 2/2019, Bộ Quốc phòng Australia đã ký hợp đồng đóng mới 12 tàu ngầm lớp Attack với Tập đoàn Hải quân của Pháp. Các tàu ngầm này có chiếc dài 97 m, rộng 8,8 m, có lượng giãn nước 4.500 tấn khi lặn và tầm hoạt động tối đa là 33.000 km. Tàu ngầm lớp Attack của Australia là biến thể diesel-điện của tàu ngầm năng lượng hạt nhân lớp Barracuda của Hải quân Pháp./.