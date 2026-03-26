Hải quân Hàn Quốc tập trận chung với Canada

Thứ Năm, 11:41, 26/03/2026
VOV.VN - Từ hôm 25/3, tàu ngầm Dosan của hải quân Hàn Quốc đã rời quân cảng Jinhae để tham gia cuộc tập trận chung với Canada. Dosan là tàu ngầm loại 3.000 tấn thuộc lớp Ahn Chang-ho do Hàn Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo trong nước.

Khí tài này sẽ vượt qua hải trình 14.000km để tới cảng Esquimalt - căn cứ hải quân chính của Lực lượng Hải quân Thái Bình Dương Canada ở phía Tây thành phố Victoria, vào cuối tháng 5 và tham gia tập cuộc trận chung nêu trên từ đầu tháng 6. Đây là lần đầu tiên một tàu ngầm của Hàn Quốc đi xuyên Thái Bình Dương và cũng là hải trình dài nhất từ trước đến nay.

hai quan han quoc tap tran chung voi canada hinh anh 1
Tàu ngầm Dosan Ảnh: Hải quân Hàn Quốc

Sự có mặt của Hàn Quốc tại cuộc tập trận chung còn có ý nghĩa quan trọng với công nghiệp quốc phòng của nước này, khi Canada đang có kế hoạch lựa chọn đối tượng ưu tiên đàm phán cho một dự án chế tạo tàu ngầm thế hệ mới có quy mô lên tới khoảng 400 tỷ USD và Hàn Quốc cùng Đức đang cạnh tranh nhằm trúng thầu dự án.

Trong một diễn biến có liên quan, hiện nay Hải quân Hàn cuộc cũng đang tiến hành một cuộc tập trận riêng rẽ. Tham gia cuộc tập trận này là 20 chiến hạm và tầu ngầm, cùng các máy bay trinh sát trên biển thuộc biên chế của Hải quân Hàn Quốc.

Hoạt động này được cho là để tưởng niệm trận hải chiến Yeonpyeong, 16 năm sự cố đắm tầu trinh sát Cheonan khiến 46 người thiệt mạng và 55 nạn nhân của trận pháo kích Yeonpyeong năm 2010. Cuộc tập trận này sẽ kéo dài đến hết ngày 27/3.

Cũng trong ngày hôm nay, tại Bộ Tư lệnh Hạm đội số 2 của Hải quân Hàn Quốc đã diễn ra lễ truy điệu các nạn nhân xấu số của sự cố đắm tầu trinh sát Cheonan năm 2010, với sự tham gia của Thứ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
Hàn Quốc thành lập nhóm đàm phán với Mỹ về vấn đề tàu ngầm hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc tăng cường hợp tác quốc phòng, bao gồm chế tạo tàu ngầm hạt nhân

Hàn Quốc sẽ xóa sổ Cơ quan phản gián quân đội?

