Tuyến đường Abyei - Agok có ý nghĩa chiến lược đặc biệt và duy nhất đối với Phái bộ UNISFA, chính quyền địa phương và người dân trong việc kết nối giao thông, góp phần thúc đẩy các hoạt động nhân đạo và cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Với chiều dài 37km, tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực trung tâm Abyei và Agok có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của toàn khu vực. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, đặc biệt là nền "đất đen" đặc trưng cùng mưa lớn kéo dài, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, sử dụng.

Tuyến đường Abyei - Agok chính thức được khánh thành, đánh dấu nỗ lực đặc biệt của Đội công binh số 4 Việt Nam trong thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Abyei. (Ảnh: Văn Quyết)

Tình trạng này không chỉ gây gián đoạn giao thông mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động tuần tra của Phái bộ UNISFA, cản trở các nỗ lực cứu trợ nhân đạo, đồng thời gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt của người dân địa phương.

Nhận thức rõ tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường, ngay sau khi nhận nhiệm vụ từ Phái bộ và đề nghị của Chính quyền địa phương, Đội Công binh số 4 đã khẩn trương lập kế hoạch, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, triển khai đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tuy nhiên, địa chất "đất sét đen" đặc trưng khiến quá trình thi công gặp nhiều trở ngại. Mùa khô, mặt đường nứt nẻ, gồ ghề, bụi dày; mùa mưa, nền đất sình lầy, dễ gây lún sụt phương tiện. Thách thức càng lớn khi thời tiết năm nay diễn biến thất thường: thay vì bắt đầu từ tháng 5 như quy luật hằng năm, mưa lớn đã xuất hiện từ giữa tháng 3, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công.

Kỳ tích 85 ngày của Công binh Việt Nam với tuyến đường chiến lược tại Abyei. (Ảnh: Văn Quyết)

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, nhân viên Đội Công binh số 4 Việt Nam đã phát huy tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", tổ chức thi công liên tục, tranh thủ ngày nghỉ, tăng ca để đẩy nhanh tiến độ.

Đội Công binh số 4 và Chính quyền địa phương sử dụng khoảng 70 - 80 nhân sự, huy động khoảng gần 30 xe tải chở đất loại từ 10 đến 20m³, 5 máy gạt, 4 máy lu, 5 máy húc, 6 máy xúc, 3 xe téc nước, 2 xe cẩu và các trang thiết bị khác. Đặc biệt, thời gian thi công 10h/ngày từ 6h đến 17h (nghỉ trưa 1h), làm tất cả các ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ cuối tuần.

Nhờ đó, đơn vị hoàn thành khối lượng lớn công việc, với gần 300.000m³ đất đen, khoảng 70.000m³ cát được đào đắp; nền đường được mở rộng từ 10 lên 14m (có đoạn lên đến 20-25m), bảo đảm cho các phương tiện tải trọng lớn lưu thông thuận lợi. Hơn 31.700m³ vật liệu murram được rải phủ, góp phần nâng cao độ bền và ổn định mặt đường. Kèm theo đó, hệ thống cống thoát nước cũng được lắp đặt đồng bộ, góp phần tăng khả năng tiêu thoát nước, bảo đảm khai thác hiệu quả tuyến đường trong mùa mưa.

Dự án được hoàn thành trong 85 ngày, vượt tiến độ 35 ngày so với kế hoạch đề ra.

Lực lượng công binh của Việt Nam thi công dự án. (Ảnh: Văn Quyết)

Tại lễ bàn giao, Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha, Tư lệnh Phái bộ UNISFA, đã biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, khẳng định rằng từ khi Phái bộ UNISFA thành lập năm 2011 đến nay, đây là công trình đầu tiên mang ý nghĩa và tầm vóc to lớn nhất của Phái bộ UNISFA làm cho người dân; đồng thời nhấn mạnh và biểu dương Đội Công binh số 4 Việt Nam khi hoàn thành dự án vượt tiến độ trong điều kiện địa hình và thời tiết phức tạp.

Thiếu tướng nhấn mạnh: "Việc hoàn thành tuyến đường này là một thành tựu chưa từng có, mở ra cơ hội kết nối hạ tầng và nâng cao an ninh trong khu vực. Những nỗ lực của Đội Công binh số 4 thực sự xứng đáng được ghi nhận, đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Thiếu tướng Ganesh Kumar Shrestha phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Văn Quyết)

"Mỗi mét đường hoàn thành là minh chứng cho tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của lực lượng Công binh Việt Nam, biến những khó khăn, thách thức thành giá trị thiết thực cho cộng đồng địa phương", bà Uchenna Odenigbo, Trưởng Phòng Hỗ trợ nhiệm vụ (CMS) Phái bộ UNISFA khẳng định.

Bà cũng nhấn mạnh rằng việc hoàn thành tuyến đường trước mùa mưa mang lại hiệu quả kép: vừa cải thiện điều kiện đi lại cho người dân, vừa nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, tạo điều kiện thuận lợi cho mọi hoạt động của Phái bộ trong khu vực.

Trong không khí xúc động, ông Arop Deng Kuol, Phó Trưởng khu hành chính Abyei, bày tỏ: "Hôm nay, tôi có mặt không chỉ để dự lễ khánh thành con đường, mà còn thay mặt người dân Abyei gửi lời cảm ơn chân thành tới những đóng góp to lớn của Đội Công binh số 4 Việt Nam. Chúng tôi đã đồng hành cùng các bạn, chứng kiến nỗ lực, gian khổ và tinh thần tận tâm, kỷ luật trong suốt quá trình thi công. Nhờ những cống hiến đó, một tuyến đường từng tồi tàn nay đã trở thành một trong những con đường hiện đại nhất khu vực, góp phần nâng cao an ninh, giao thông và đời sống cho người dân địa phương".

Trung tá Trịnh Văn Cường, Đội trưởng Đội Công binh số 4, kiêm Chỉ huy trưởng Lực lượng Việt Nam tại Phái bộ UNISFA khu vực Abyei, chia sẻ: "Với sứ mệnh được giao, Đội Công binh Việt Nam luôn nỗ lực hết mình để mang lại những giá trị tốt đẹp nhất cho cộng đồng địa phương. Giúp đỡ người dân chính là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi chiến sĩ chúng tôi".