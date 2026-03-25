Lan tỏa những điển hình tiêu biểu của tuổi trẻ Phòng không - Không quân

Chương trình đã ghi nhận, tuyên dương 9 gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Quân chủng; trao thưởng 38 tác giả, nhóm tác giả đoạt Giải thưởng “Sáng tạo trẻ” năm 2025; biểu dương 25 gia đình quân nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn, Phó Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân khẳng định, thời gian qua, các tổ chức quần chúng trong toàn Quân chủng đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, góp phần thúc đẩy các phong trào "Quân đội thi đua đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số", "Bình dân học vụ số", phong trào "Phụ nữ vun đắp giá trị tốt đẹp gia đình Việt Nam"… qua đó nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn phát biểu tại buổi lễ

Các cá nhân, tập thể, gia đình được tuyên dương lần này là những điển hình tiêu biểu trong hàng nghìn gương sáng của đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ và gia đình quân nhân toàn Quân chủng.

"Đây là những hạt nhân lan tỏa phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, "Người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú", góp phần xây dựng Quân chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn khẳng định.

Thượng tá Nguyễn Văn Hoàng, Phó Chính ủy Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn 371 đại diện Gia đình quân nhân tiêu biểu giai đoạn 2024-2026 phát biểu tại buổi lễ

Trong lĩnh vực sáng tạo khoa học - công nghệ, năm 2025, toàn Quân chủng có 104 nhiệm vụ, sáng kiến tham gia Giải thưởng "Sáng tạo trẻ", tăng 37,5% so với năm trước; nhiều công trình có hàm lượng khoa học cao, khả năng ứng dụng thực tiễn tốt, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, khí tài hiện đại.

Tuyên dương các gương mặt trẻ tiêu biểu Quân chủng Phòng không-Không quân 2025.

Đáng chú ý, nhiều sáng kiến tập trung vào các lĩnh vực then chốt như rada, thông tin, hàng không, mô phỏng huấn luyện, chuyển đổi số… không chỉ nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn, mà còn giảm phụ thuộc vào nguồn vật tư nước ngoài, mở rộng khả năng ứng dụng trong Quân chủng.

Bên cạnh đó, phong trào xây dựng gia đình quân nhân tiêu biểu tiếp tục được triển khai sâu rộng, với nhiều mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng hậu phương vững chắc. Mỗi gia đình thực sự là điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Biểu dương các gia đình quân nhân tiêu biểu.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, đổi mới nội dung, hình thức công tác quần chúng; tổ chức tốt các phong trào hành động cách mạng của các tổ chức quần chúng, để đưa cán bộ, đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ vào rèn luyện trong thực tiễn; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng tổ chức quần chúng vững mạnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

Trao thưởng giải thưởng "Sáng tạo trẻ" năm 2025

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn nhấn mạnh, các gương mặt trẻ tiêu biểu, tác giả đoạt giải thưởng và gia đình quân nhân được vinh danh cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, tích cực nghiên cứu, sáng tạo, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.