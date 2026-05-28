Lính mũ nồi xanh Việt Nam triển khai chiến dịch vì trẻ em tại Abyei

Song song với nhiệm vụ thi công hạ tầng và củng cố các hạng mục công trình tại địa bàn Abyei, việc chủ động triển khai chiến dịch ngay từ cuối tháng 5 nhằm kịp thời quán triệt các quy định pháp luật, đồng thời thực hiện các chính sách hỗ trợ hậu phương cho 100% cán bộ, nhân viên ngay tại thực địa phái bộ.

Chiến dịch năm nay diễn ra xuyên suốt từ ngày 1/6 đến ngày 30/6, tập trung vào hai chủ đề: "Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số" và "Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương".

Trung tá Trần Thanh Sơn nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực chất, tránh hình thức tại địa bàn. Ảnh: Văn Quyết

Ngay sau lễ phát động, không khí chuẩn bị cho đợt cao điểm hành động đã lan tỏa rộng khắp các bộ phận tại căn cứ Highway. Tại khu vực doanh trại, các cán bộ, nhân viên tranh thủ giờ nghỉ để tổ chức thiết kế, căng treo hệ thống băng rôn, khẩu hiệu trực quan quanh các trục đường chính và khu vực sinh hoạt chung.

Cùng với bộ phận truyền thông liên tục sáng đèn ngoài giờ để biên soạn, phát thanh các nội dung trọng tâm của chiến dịch trên hệ thống loa nội bộ, công tác hậu cần cũng được triển khai khẩn trương. Đơn vị đang tập trung rà soát, tổng hợp dữ liệu về các trường hợp con em quân nhân có hoàn cảnh khó khăn hoặc khuyết tật, phấn đấu hoàn thành danh sách ngay trong những ngày đầu tháng 6 để kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ, động viên hậu phương.

Sự chủ động và đồng lòng của tập thể Đảng ủy, chỉ huy Đội Công binh số 4 ngay trong những ngày cuối tháng 5 này đã khẳng định quyết tâm triển khai các quy chuẩn vào hành động thực tế.

Khẳng định tính thiết thực của nhiệm vụ, Trung tá Trần Thanh Sơn, Phó Đội trưởng Đội Công binh số 4 chỉ đạo: "Thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn xa Tổ quốc, bên cạnh công việc chuyên môn trên công trường, mỗi cán bộ, nhân viên còn mang theo trách nhiệm đại diện cho hình ảnh và giá trị văn hóa của con người Việt Nam. Việc chăm lo cho công tác gia đình và bảo vệ trẻ em chính là gốc để anh em yên tâm tư tưởng, vững vàng hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là một kế hoạch hành chính mang tính phong trào, mà chính là trách nhiệm tự thân của mỗi cán bộ, nhân viên trong đơn vị".

Quán triệt các nội dung trọng tâm của chiến dịch đến quân nhân tại đơn vị. Ảnh: Văn Quyết

Dù đang phải căng mình hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ hạ tầng, củng cố doanh trại phái bộ và khơi thông hệ thống thoát nước trục lộ trước khi mùa mưa ập xuống Abyei, việc triển khai chiến dịch vào thời điểm này đã nhận được sự hưởng ứng tự giác, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân viên.

Là bộ phận trực tiếp triển khai công tác rà soát chính sách, Trung tá Nguyễn Văn Tũn, Phân đội trưởng Phân đội Hậu cần - Bảo đảm cho biết: "Ngay sau lễ phát động, anh em trong phân đội đã tập trung hệ thống lại toàn bộ số liệu. Làm nhiệm vụ xa nhà tại địa bàn có điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mỗi cán bộ, nhân viên đều thấu hiểu ý nghĩa của việc giữ mối liên hệ và chăm lo cho hậu phương. Đối với chúng tôi, công việc này không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là sự chia sẻ thiết thực với hoàn cảnh của từng đồng đội. Phân đội quyết tâm hoàn thành đợt tổng hợp dữ liệu đúng tiến độ, làm cơ sở để chỉ huy Đội triển khai các chế độ hỗ trợ kịp thời, biến kế hoạch thành những hành động cụ thể để động viên thân nhân, gia đình ở quê nhà".

Công tác cổ động trực quan được triển khai đồng bộ tại căn cứ Highway.

Với việc chủ động đi trước một bước, thiết lập hệ thống kịch bản truyền thông khoa học cùng các thông điệp chuẩn mực như "Tuân thủ pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của mọi cá nhân, gia đình và xã hội", Đội Công binh số 4 Việt Nam đang tiếp tục khẳng định tác phong chính quy, toàn diện và giàu tính nhân văn trong môi trường làm việc quốc tế.