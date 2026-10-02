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Lực lượng vũ trang Thủ đô đón nhận danh hiệu Anh hùng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống

Thứ Sáu, 12:01, 02/10/2026
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VOV.VN - Dự kiến, Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân sẽ được tổ chức vào ngày 10/10 tới.

Sáng 2/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề và triển khai nhiệm vụ tuyên truyền tháng 10/2026.

Tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã thông tin về chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

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Đại tá Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thông tin tại cuộc họp báo

Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội triển khai thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: Công tác tuyên truyền, giáo dục; Các hoạt động văn hóa, văn nghệ; Công tác thi đua, khen thưởng; Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”; Hoạt động giao lưu, kết nghĩa và tổ chức Lễ kỷ niệm.

Nổi bật là Cuộc thi tìm hiểu 80 năm Ngày Truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (có 35.473 lượt thi trực tuyến, 1.064 bài thi viết, 20 mô hình chất lượng cao); các chương trình tọa đàm, nói chuyện truyền thống tại cơ quan, đơn vị và trường học; hoạt động hiến tặng hiện vật; đăng ký và xây dựng các công trình chào mừng kỷ niệm. Tính đến ngày 23/9, hoạt động tuyên truyền truyền thống đã được triển khai tại 12/16 trường theo kế hoạch, với hơn 9.000 lượt người tham gia; 6 tập thể và 25 cá nhân đã hiến tặng 81 hiện vật; 129 cơ quan, đơn vị đăng ký 146 công trình chào mừng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền trên 2.000 pa nô, khẩu hiệu trực quan, màn hình led trên các tuyến phố của Thủ đô. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên tập, xuất bản Đề cương tuyên truyền 80 năm, lịch sử Lực lượng vũ trang Thủ đô giai đoạn 2010 - 2025, sách ảnh truyền thống và sản xuất phim truyền thống.

Về những hoạt động trong tháng 10, Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết, Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục tổ chức các sự kiện như: Triển lãm “Lực lượng vũ trang Thủ đô - 80 năm giữ trọn lời thề Quyết tử”, dự kiến diễn ra từ ngày 7 -12/10 tại khu vực Vườn hoa Đền Bà Kiệu, số 59 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm; Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng kỷ niệm, dự kiến tổ chức tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm vào tối ngày 10/10; Chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử với thế hệ trẻ, dự kiến tổ chức tại Hội trường Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội vào 20h ngày 16/10; đặc biệt điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân dự kiến diễn ra từ 9h ngày 10/10 tới.

"Chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đã đóng góp, hy sinh cho sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Thủ đô; đồng thời góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ", Đại tá Nguyễn Văn Hữu cho biết.

Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, Lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội, một bộ phận quan trọng của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam, trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, đã kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của dân tộc, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội”, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, lập nên những chiến công vang dội, viết nên những trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước.

Ghi nhận những thành tích 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô đã vinh dự được Đảng, Nhà nước 4 lần tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 1 Huân chương Sao vàng; 3 Huân chương Hồ Chí Minh, 5 Huân chương Quân công; 5 Huân chương Chiến công; 6 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và nhiều phần thưởng cao quý khác.

 

Nguyễn Hùng/VOV.VN
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