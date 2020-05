New Zealand chi 1 tỷ NZD nâng cấp trang bị cho Không quân

Mặc dù đang trải qua giai đoạn kinh tế khó khăn do các tác động của đại dịch Covid-19, nhưng chính phủ New Zealand vẫn quyết định chi gần 1 tỷ đôla New Zealand (NZD) để mua sắm trang bị cho lực lượng Không quân, với mục tiêu tăng cường hiện diện của nước này trên khu vực Thái Bình Dương.

Một chiếc máy bay vận tải C-130 Hercules sắp được loại khỏi biên chế của Không quân New Zealand. Nguồn Australian Aviation

Trong kế hoạch ngân sách cho năm tài chính 2020-2021 được chính phủ New Zealand công bố ngày 14/5, nước này quyết định sẽ chi gần 900 triệu NZD cho kế hoạch mua sắm trang bị cho lực lượng Không quân. Không quân New Zealand dự kiến sẽ mua mới một số máy bay C-130J Super Hercules để thay thế các máy bay vận tải đời cũ cùng loại được sử dụng từ những năm 1960.



Kinh phí mua sắm cho Không quân New Zealand nằm trong gói ngân sách gần 1,8 tỷ NZD cho Bộ Quốc phòng nước này trong năm tới. Ngoài ra, chính phủ New Zealand cũng sẽ phân bổ gần 670 triệu NZD để các lực lượng Hải quân, Không quân và Lục quân nước này nâng cấp các căn cứ đồn trú cũng như đầu tư cho công nghệ thông tin.

Trong một phát biểu vào ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand Ron Mark cho biết khoản chi này là rất quan trọng đối với tầm nhìn toàn diện và đầy tham vọng của Lực lượng Quốc phòng New Zealand.

Trước đó vào năm 2018, New Zealand cũng đã chi một khoản tương tự cho một chiến lược quốc phòng với mục đích hướng sự tập trung của nước này vào các vấn đề khu vực, tăng cường hiện diện trên Thái Bình Dương và mở rộng vai trò của Quân đội trong giải quyết tác động của biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, chính phủ New Zealand cũng sẽ dành một khoản ngân sách trị giá 840.000 NZD để hỗ trợ chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh của nước này./.