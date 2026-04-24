Nga đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược giữa Viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga và tập đoàn Rostec, ông Chemezov nhấn mạnh, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga đang tăng khối lượng xuất khẩu và đặt mục tiêu trở thành nước đứng thứ hai thế giới về hợp tác kỹ thuật quân sự.

Ông Chemezov cho rằng kinh nghiệm và nghiên cứu của Viện Quan hệ quốc tế Moscow giúp tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec mở rộng mạng lưới xuất khẩu với các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng như với các đối tác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Theo báo cáo tháng 3 năm 2026 của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, SIPRI, Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, duy trì vị trí này so với năm ngoái. Thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Mỹ tăng 27%, từ 36% trong giai đoạn 2016-2020 lên 42% trong giai đoạn 2021-2025. Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc là lần lượt là 5 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Tổng cộng, 6 quốc gia hàng đầu chiếm 70 lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Trong đó, Nga đứng thứ 3 với 6,8% thị phần. Những nước nhập khẩu hàng đầu vũ khí của Nga gồm Ấn Độ (chiếm 48%), Trung Quốc (13%) và Belarus (13%).