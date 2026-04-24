中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nga đặt mục tiêu trở thành nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới

Thứ Sáu, 16:52, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bất chấp lệnh trừng phạt. Nga đặt mục tiêu trở thành nhà xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai thế giới. Đây là tuyên bố của ông Sergey Chemezov, Giám đốc điều hành Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Nga Rostec ngày hôm qua (23/4).

Phát biểu tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và đối tác chiến lược giữa Viện Quan hệ quốc tế Moscow (MGIMO) thuộc Bộ Ngoại giao Nga và tập đoàn Rostec, ông Chemezov nhấn mạnh, bất chấp các lệnh trừng phạt, Nga đang tăng khối lượng xuất khẩu và đặt mục tiêu trở thành nước đứng thứ hai thế giới về hợp tác kỹ thuật quân sự.

Vũ khí Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Chemezov cho rằng kinh nghiệm và nghiên cứu của Viện Quan hệ quốc tế Moscow giúp tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec mở rộng mạng lưới xuất khẩu với các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO), Khối các nền kinh tế mới nổi (BRICS) và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), cũng như với các đối tác ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latin.

Theo báo cáo tháng 3 năm 2026 của Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, SIPRI, Mỹ vẫn là nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, duy trì vị trí này so với năm ngoái. Thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Mỹ tăng 27%, từ 36% trong giai đoạn 2016-2020 lên 42% trong giai đoạn 2021-2025. Pháp, Nga, Đức và Trung Quốc là lần lượt là 5 nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới. Tổng cộng, 6 quốc gia hàng đầu chiếm 70 lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu. Trong đó, Nga đứng thứ 3 với 6,8% thị phần. Những nước nhập khẩu hàng đầu vũ khí của Nga gồm Ấn Độ (chiếm 48%), Trung Quốc (13%) và Belarus (13%). 

Văn Huy/VOV1
Tag: Vũ khí Nga Nga xuất khẩu vũ khí
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Nga phát triển vũ khí siêu vượt âm mới, sẵn sàng thử hạt nhân nếu cần

VOV.VN - Phát biểu tại Câu lạc bộ Thảo luận Valdai hôm 2/10, Tổng thống Putin đề cập năng lực đang được mở rộng của Nga về răn đe chiến lược, bao gồm các vũ khí siêu vượt âm như Kinzhal và Avangard. Ông cũng tuyên bố, nếu nước khác thử vũ khí hạt nhân, Nga sẽ làm tương tự.

Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Quan chức ngoại giao Nga Gennady Gatilov vừa cho hay, "Nga sẵn sàng nối lại đối thoại với Mỹ về cắt giảm vũ khí hạt nhân nếu có sẵn điều kiện thích hợp".

Nga bất ngờ tuyên bố sẽ cân nhắc thận trọng về thử vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Phát ngôn viên điện Kremlin, Dmitry Peskov, vừa thông báo rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa có bất cứ chỉ đạo nào về việc khởi động thử vũ khí hạt nhân. Theo ông Peskov, trước tiên phải xác định xem liệu Nga có cần làm vậy không.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích