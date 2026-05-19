Nga mở màn tập trận hạt nhân quy mô lớn

Theo truyền thông Nga, cuộc tập trận diễn ra tại nhiều thao trường trên lãnh thổ Nga và có sự tham gia của các lực lượng hạt nhân chiến lược cũng như lực lượng hỗ trợ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, khoảng 65.000 binh sĩ, hơn 200 bệ phóng tên lửa, trên 140 máy bay, 73 tàu nổi và 13 tàu ngầm tham gia diễn tập. Trong số đó có 8 tàu ngầm mang tên lửa chiến lược.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars của Nga trong cuộc diễu binh Ngày Chiến thắng ở Moscow năm 2023. Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài hoạt động phóng thử tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, cuộc tập trận còn bao gồm việc chuẩn bị và sử dụng phối hợp các loại vũ khí hạt nhân được triển khai tại Belarus. Cuộc tập trận lần này diễn ra chưa đầy một năm sau cuộc diễn tập quân sự Zapad-2025 giữa Nga và Belarus hồi tháng 9/2025. Khi đó, hai nước đã thực hành các kịch bản lập kế hoạch sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược.

Trước đó, ngày 18/5, Bộ Quốc phòng Belarus cũng xác nhận các đơn vị tham gia nhiệm vụ hỗ trợ và sử dụng vũ khí hạt nhân đã bắt đầu diễn tập. Nội dung bao gồm các phương án vận chuyển đầu đạn hạt nhân và chuẩn bị sẵn sàng sử dụng trong trường hợp cần thiết.

Động thái tập trận hạt nhân mới nhất của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang liên quan đến xung đột tại Ukraine và việc NATO tăng cường hiện diện quân sự ở sườn đông châu Âu.

Giới quan sát cho rằng các cuộc tập trận quy mô lớn như vậy không chỉ nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân Nga mà còn mang ý nghĩa răn đe chiến lược trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp.