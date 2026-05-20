Nga thử nghiệm thành công tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi thế hệ 5

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov, nước này đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay đối với nguyên mẫu tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 phiên bản hai chỗ ngồi.

Phát biểu với báo giới ngày 19/5, ông Manturov cho biết mẫu chiến đấu cơ mới không chỉ sở hữu “những đặc tính tác chiến độc đáo” mà còn có thể được sử dụng như máy bay huấn luyện chiến đấu và máy bay chỉ huy tác chiến.

Tiêm kích 2 chỗ ngồi Su-57D trong chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Rostec/UAC

Theo truyền thông Nga, phiên bản mới được định danh là Su-57D, khác với mẫu Su-57 tiêu chuẩn cũng như phiên bản xuất khẩu Su-57E từng được Nga giới thiệu tại các triển lãm hàng không quốc tế.

Thông tin về phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 lần đầu xuất hiện vào cuối năm 2023, khi Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế này. Trong hồ sơ sáng chế, UAC mô tả Su-57D là một “trung tâm chỉ huy trên không”, có khả năng triển khai và điều khiển các thiết bị bay không người lái (UAV) mang bom cũng như phối hợp hoạt động với các máy bay chiến đấu khác.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên mẫu vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã được tích hợp đầy đủ các tính năng nói trên hay chưa.

Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha cho biết Nga đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng năng lực của dòng tiêm kích thế hệ thứ năm tiên tiến nhất này. Ông bày tỏ tin tưởng phiên bản hai chỗ ngồi sẽ góp phần đáng kể vào thành công của Su-57 trên thị trường quốc tế.

Trong hồ sơ sáng chế, UAC cho biết mẫu máy bay có nhiều điểm tương đồng nhất với Su-57D là Su-30MK - phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu ưu thế trên không hai chỗ ngồi thế hệ thứ tư của Nga - chứ không phải là các máy bay chiến đấu Su-57 mới, mặc dù cả hai đều có cùng khung thân.

Tính đến giữa tháng 4 vừa qua, Nga cho biết đã ký hợp đồng với “một số” quốc gia để xuất khẩu tiêm kích tàng hình Su-57E. Đến nay, Algeria là quốc gia duy nhất được các nhà quan sát xác nhận là khách hàng của dòng máy bay này.