  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nga thử nghiệm thành công tiêm kích Su-57D hai chỗ ngồi thế hệ 5

Thứ Tư, 10:09, 20/05/2026
VOV.VN - Tiêm kích tàng hình Su-57D hai chỗ ngồi có thể được sử dụng làm máy bay huấn luyện hoặc đóng vai trò trung tâm chỉ huy UAV trên không.

Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Nga Denis Manturov, nước này đã bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay đối với nguyên mẫu tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57 phiên bản hai chỗ ngồi.

Phát biểu với báo giới ngày 19/5, ông Manturov cho biết mẫu chiến đấu cơ mới không chỉ sở hữu “những đặc tính tác chiến độc đáo” mà còn có thể được sử dụng như máy bay huấn luyện chiến đấu và máy bay chỉ huy tác chiến.

Tiêm kích 2 chỗ ngồi Su-57D trong chuyến bay thử nghiệm. Ảnh: Rostec/UAC

Theo truyền thông Nga, phiên bản mới được định danh là Su-57D, khác với mẫu Su-57 tiêu chuẩn cũng như phiên bản xuất khẩu Su-57E từng được Nga giới thiệu tại các triển lãm hàng không quốc tế.

Thông tin về phiên bản hai chỗ ngồi của Su-57 lần đầu xuất hiện vào cuối năm 2023, khi Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đăng ký bằng sáng chế cho thiết kế này. Trong hồ sơ sáng chế, UAC mô tả Su-57D là một “trung tâm chỉ huy trên không”, có khả năng triển khai và điều khiển các thiết bị bay không người lái (UAV) mang bom cũng như phối hợp hoạt động với các máy bay chiến đấu khác.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ nguyên mẫu vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên đã được tích hợp đầy đủ các tính năng nói trên hay chưa.

Tổng giám đốc UAC Vadim Badekha cho biết Nga đang tiếp tục nâng cấp và mở rộng năng lực của dòng tiêm kích thế hệ thứ năm tiên tiến nhất này. Ông bày tỏ tin tưởng phiên bản hai chỗ ngồi sẽ góp phần đáng kể vào thành công của Su-57 trên thị trường quốc tế.

Trong hồ sơ sáng chế, UAC cho biết mẫu máy bay có nhiều điểm tương đồng nhất với Su-57D là Su-30MK - phiên bản xuất khẩu của máy bay chiến đấu ưu thế trên không hai chỗ ngồi thế hệ thứ tư của Nga - chứ không phải là các máy bay chiến đấu Su-57 mới, mặc dù cả hai đều có cùng khung thân.

Tính đến giữa tháng 4 vừa qua, Nga cho biết đã ký hợp đồng với “một số” quốc gia để xuất khẩu tiêm kích tàng hình Su-57E. Đến nay, Algeria là quốc gia duy nhất được các nhà quan sát xác nhận là khách hàng của dòng máy bay này.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Nga sẵn sàng chuyển giao công nghệ máy bay tiêm kích tàng hình Su-57 cho Ấn Độ
VOV.VN - Nga vừa cho biết sẵn sàng hỗ trợ các đề nghị liên quan tới sản xuất máy bay chiến đấu trong tương lai của Ấn Độ, cũng như sẵn sàng chuyển giao công nghệ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 Su-57 cho quốc gia Nam Á. Moscow còn cho biết bất kỳ yêu cầu nào từ phía Ấn Độ đều “hoàn toàn chấp nhận được”.

Uy lực lợi hại của tiêm kích Su-57: Điều khiển UAV bầy đàn và tác chiến tự động
VOV.VN - Tiêm kích đa năng thế hệ 5 Su-57 của Nga nắm giữ khả năng tương thích với UAV và điều khiển bầy đàn UAV. Su-57 cũng được thiết kế theo hướng lấy mạng làm trung tâm.

Tiêm kích Su-57 Nga vượt trội F-22 Mỹ trong các kịch bản tấn công quy mô lớn
VOV.VN - Dù máy bay tiêm kích Su-57 của Nga thường được so sánh với máy bay tàng hình F-35 của Mỹ, song sự so sánh này là khá khập khiễng. Sẽ hợp lý hơn nếu so sánh Su-57 với F-22 - dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 của Mỹ. Ở góc độ tổng thể, Su-57 cho thấy nhiều điểm vượt trội so với "đối thủ."

Nga tung át chủ bài siêu thanh Su-57M1 khiến phương Tây lo ngại
VOV.VN - Việc Nga trình làng tiêm kích tàng hình Su-57M1 đánh dấu một bước ngoặt quyết định trong kế hoạch phát triển tiêm kích thế hệ thứ năm của nước này.

Tiêm kích Su-57 hóa “chiến thần” tàng hình nhờ phi đội UAV tấn công tiếp sức
VOV.VN - Cục Thiết kế Sukhoi của Nga đang phát triển một kho vũ khí máy bay không người lái phối hợp, nhằm tăng gấp đôi tầm hoạt động và khả năng sát thương của chiến đấu cơ Su-57 "Felon", đưa máy bay chiến đấu tàng hình này vượt xa các chiến đấu cơ tàng hình hiện có của Mỹ và Trung Quốc.

