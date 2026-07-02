"Quái vật hạt nhân" 28.000 tấn của Nga sắp tái xuất sau hơn một thập kỷ đại tu

Con tàu thuộc lớp Kirov đã được đại tu toàn diện tại Xưởng đóng tàu Sevmash. Đây được đánh giá là chương trình hiện đại hóa lớn nhất đối với tàu chiến của Nga, với việc thay thế hàng loạt hệ thống tác chiến, cảm biến, radar và vũ khí tên lửa thế hệ mới nhằm kéo dài vòng đời hoạt động thêm nhiều thập kỷ.

Tàu tuần dương hạt nhân Admiral Nakhimov của Nga. Ảnh: Hải quân Nga

Sau khi trở lại biên chế, tàu Admiral Nakhimov được kỳ vọng sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh cho Hạm đội phương Bắc của Nga. Giới phân tích đặc biệt chú ý đến hỏa lực, tầm bắn tên lửa và khả năng sống sót trên chiến trường của con tàu sau quá trình nâng cấp.

Tàu chiến mặt nước lớn và nhanh hàng đầu thế giới

Lớp Kirov hiện vẫn là dòng tàu chiến mặt nước có lượng giãn nước lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Tàu Admiral Nakhimov có lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn, vượt xa các tàu khu trục chủ lực của NATO như tàu khu trục lớp Arleigh Burke có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn.

Dù sở hữu kích thước đồ sộ, các tàu tuần dương lớp Kirov vẫn có thể đạt tốc độ khoảng 32 hải lý/giờ, trở thành một trong những tàu chiến cỡ lớn nhanh nhất thế giới. Theo các đánh giá, tốc độ này nhanh hơn hẳn so với hầu hết tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu đổ bộ tấn công và cả tàu sân bay đang phục vụ trong hải quân Mỹ cũng như các lực lượng NATO. Hiệu suất này có được là nhờ hệ thống động lực hiếm mà Nga sử dụng cho các tàu chiến mặt nước hiện đại. Mỗi tàu lớp Kirov được trang bị hai lò phản ứng hạt nhân nước áp lực KN-3, cung cấp năng lượng cho các tuabin hơi nước với tổng công suất khoảng 140.000 mã lực.

Lợi thế từ động cơ hạt nhân

Không giống các tàu chiến sử dụng động cơ thông thường, vốn phải đánh đổi tốc độ và mức tiêu hao nhiên liệu, tàu Admiral Nakhimov gần như không bị hạn chế bởi bài toán tiếp nhiên liệu.

Hệ thống động lực hạt nhân cho phép con tàu duy trì tốc độ cao trên những hành trình rất dài mà không cần tiếp tế thường xuyên. Đây được xem là lợi thế quan trọng trong các chiến dịch tại Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, nơi khoảng cách tác chiến có thể lên tới hàng nghìn hải lý.

Khả năng cơ động tầm xa cũng giúp hải quân Nga linh hoạt hơn trong việc điều động lực lượng. Tàu Admiral Nakhimov có thể nhanh chóng được triển khai để tăng cường cho các khu vực trọng yếu, ứng phó khủng hoảng, bảo vệ các vị trí chiến lược hoặc hộ tống các biên đội tàu khác. Hiệu quả này càng được nâng cao nhờ năng lực phòng không và chống ngầm tiên tiến sau nâng cấp.

Được thiết kế để đối đầu các nhóm tàu sân bay NATO

Ngay từ khi ra đời, tàu Admiral Nakhimov đã được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tác chiến hải quân cường độ cao, đặc biệt là đối phó các nhóm tác chiến tàu sân bay của NATO tại Đại Tây Dương.

Sau khi hiện đại hóa, con tàu được trang bị các hệ thống tên lửa tấn công tầm xa, mạng lưới phòng không nhiều tầng và năng lực tác chiến điện tử hiện đại.

Theo các thông tin được công bố, kho vũ khí của tàu sẽ bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Zircon, giúp tăng đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu mặt nước ở cự ly xa. Các hệ thống điện tử tiên tiến cho phép tàu chủ động lựa chọn thời điểm và vị trí giao chiến có lợi hơn.

Nhờ tốc độ nhanh, con tàu có thể gia tăng khả năng sống sót trên chiến trường. Một tàu tuần dương cơ động nhanh có thể thay đổi vị trí liên tục, gây khó khăn cho đối phương trong việc bám bắt mục tiêu, rút ngắn thời gian hiện diện trong khu vực nguy hiểm và nhanh chóng cơ động sau khi phóng tên lửa tầm xa.

Với Nga, tàu Admiral Nakhimov không đơn thuần là một phương tiện phóng tên lửa hạng nặng. Đây là tàu chiến mặt nước chạy bằng năng lượng hạt nhân có tốc độ cao, được thiết kế để hoạt động trên các vùng biển rộng lớn ở Bắc Cực và Bắc Đại Tây Dương, đủ khả năng đe dọa các biên đội hải quân chủ lực của NATO, đồng thời nâng cao đáng kể năng lực tác chiến xa bờ của Hạm đội phương Bắc.