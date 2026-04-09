Quân đoàn 34 triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Thứ Năm, 17:13, 09/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 9/4, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030. Theo đó, riêng giai đoạn từ nay tới 7/2027, Quân đoàn quyết tâm quy tập và thực chứng 100 hài cốt liệt sĩ.

Cụ thể “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” được Quân đoàn 34 xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân sâu sắc các Anh hùng liệt sĩ.

Qua đó, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Từ nay đến tháng 7/2027, toàn Quân đoàn phấn đấu quy tập 100 hài cốt liệt sĩ; riêng năm 2026, mục tiêu quy tập 60 hài cốt, đồng thời đẩy mạnh phối hợp xác minh, kết luận thông tin các phần mộ còn thiếu bằng phương pháp thực chứng.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, lãnh đạo Quân đoàn yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Trọng tâm là chủ động phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo 515 các tỉnh, thành phố, hội Cựu chiến binh và nhân dân để thu thập, xử lý thông tin; tổ chức khảo sát, xây dựng kế hoạch tìm kiếm quy tập sát thực tiễn địa bàn.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; đẩy mạnh giải mã ký hiệu, phiên hiệu đơn vị thời chiến; chuyển đổi tọa độ sơ đồ, bản đồ mộ liệt sĩ sang hệ bản đồ VN-2000 nhằm nâng cao độ chính xác trong tìm kiếm.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác ứng dụng công nghệ cũng được chú trọng, với việc tổ chức tập huấn, khai thác hiệu quả phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu bản đồ phục vụ tìm kiếm quy tập.

Bộ trưởng Phan Văn Giang dự Lễ công bố thành lập Quân đoàn 34

VOV.VN - Sáng 15/12, tại TP. Pleiku, Gia Lai, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Quân đoàn 34. Tham dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng đại diện Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, và lãnh đạo địa phương. 

Nguyễn Thảo-VOV-Tây Nguyên
Gia Lai thành lập 61 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã, phường trọng điểm

VOV.VN - Ngày 9/1, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai công bố thành lập 61 tiểu đội dân quân thường trực tại các xã, phường trọng điểm về quốc phòng.

Quân đội xây dựng 9 nhà rông văn hóa tặng nhân dân biên giới Bắc Tây Nguyên

VOV.VN - Chiều 28/12, tại xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai), Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ khởi công xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Dom. Đây là công trình mở đầu trong chương trình xây dựng 9 nhà rông văn hóa dành tặng nhân dân các xã biên giới phía Tây của hai tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi.

Bộ đội Quân đoàn 34 xây nhà, thắp lại bình yên cho người dân Gia Lai sau bão lũ

VOV.VN - Với mục tiêu sớm đưa người dân trở lại cuộc sống ổn định trước Tết Nguyên đán, từ ngày 1/12, Quân đoàn 34 (Bộ Quốc phòng) đã đồng loạt triển khai xây dựng 100 căn nhà trong chiến dịch Quang Trung, dành cho các hộ vừa mất nhà trong đợt bão lũ lịch sử tại Gia Lai và Đắk Lắk.

