Quảng Ninh: Hơn 50% mộ liệt sỹ chưa xác định danh tính đã được lấy mẫu ADN

Hiện nay, tỉnh Quảng Ninh quản lý 22 nghĩa trang liệt sĩ với 3.802 phần mộ, trong đó có 803 mộ chưa xác định danh tính. Sau gần một tháng triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức khai quật, lấy mẫu tại 456 phần mộ, đạt 56,7% kế hoạch. Trong số này có 429 mẫu đủ điều kiện, đã được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội để thực hiện phân tích, giám định ADN; số còn lại mẫu không đạt yêu cầu do chất lượng sinh phẩm suy giảm do thời gian quá lâu.

Đến hết ngày 23/6, Quảng Ninh đã lấy mẫu tại 456 phần mộ (đạt 56,7%), thu được 429 mẫu đủ điều kiện giám định.

Cùng với việc lấy mẫu, Quảng Ninh đang đẩy mạnh số hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân; từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ tra cứu, đối chiếu thông tin. Thượng tá Phạm Bình Quân, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh, Tổ trưởng tổ giúp việc Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để bảo đảm tính chính xác của từng mẫu sinh phẩm, toàn bộ quá trình từ khai quật, lấy mẫu đến bàn giao đều được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, đồng bộ với công tác số hóa dữ liệu.

“Chúng tôi đã thực hiện đánh số định danh mộ liệt sĩ, thực hiện nghiêm việc chụp ảnh, lập phiếu danh sách theo dõi cũng như biên bản kết quả từng khâu, từng bước từ khi bắt đầu khai quật và trong suốt quá trình thực hành lấy mẫu đến khi hoàn mộ và thực hành bàn giao mẫu sinh phẩm, hài cốt liệt sĩ cho Viện Pháp y Quân đội. Quá trình đó thực hiện rất chặt chẽ, bảo đảm quy trình số hóa được chính xác để phục vụ tốt trong việc đối khớp, xác định danh tính liệt sĩ được thuận lợi và chính xác”, Thượng tá Quân cho biết thêm.

Do hầu hết các phần mộ liệt sỹ đã được an táng qua nhiều thập kỷ nên công tác lấy mẫu sinh phẩm gặp không ít khó khăn. Bên cạnh đó, việc thu thập mẫu ADN từ thân nhân liệt sĩ vẫn còn hạn chế, ảnh hưởng đến quá trình đối sánh và xác định danh tính. Tuy nhiên, với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu hoàn thành “Chiến dịch 500 ngày đêm” trước ngày 27/7/2026, sớm hơn kế hoạch đề ra nhằm nhanh chóng đưa các liệt sĩ chưa xác định danh tính trở về với thân nhân của mình.