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Quy định mới về đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh

Thứ Bảy, 09:36, 31/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Nghị định quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phan Văn Giang vừa ký Nghị định số 397/2026/NĐ-CP ngày 26/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2022/NĐ-CP ngày 08/12/2022 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng, vũ khí quân dụng, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

quy dinh moi ve dau tu kinh doanh vu khi quan dung phuc vu quoc phong, an ninh hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Trong đó, Nghị định 397/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 7 về điều kiện đầu tư kinh doanh vũ khí quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh như sau:

Việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, sửa chữa, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Tổ chức, doanh nghiệp được đầu tư kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu vũ khí khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9 Nghị định số 149/2024/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

PV/VOV.VN
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