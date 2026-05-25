Sĩ quan trẻ 3 nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Hai, 17:30, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ chương trình giao lưu sĩ quan trẻ Quân đội Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2026, đoàn sĩ quan trẻ 3 nước đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa thế hệ trẻ quân đội các nước.

Ngày 25/5, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Việt Nam năm 2026, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội của 3 nước đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.

Trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5.

Lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm, xúc động. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ, các sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân 3 nước.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào - Campuchia, 3 nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi”, các sĩ quan trẻ càng nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc anh em.

Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sau lễ dâng hương, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, ao cá và trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5.

Đoàn Sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5

Hoạt động này góp phần giúp sĩ quan trẻ 3 nước hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ Quân đội  3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia hôm nay.

Quân đội Việt Nam, Campuchia và Lào sẽ diễn tập cứu nạn chung

VOV.VN - Sáng nay (13/11), tại thành phố Đà Nẵng, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 đã chủ trì hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia diễn tập cứu hộ - cứu nạn chung giữa quân đội 3 nước Việt Nam - Campuchia – Lào tại Kampong Chnang, Campuchia.

Thành Long/VOV-Miền Trung
Tag: sĩ quan trẻ Việt Nam Lào Campuchia giao lưu quân đội Chủ tịch Hồ Chí Minh Quân khu 5
Lần đầu tổ chức Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia
VOV.VN - Sáng 1/12, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu về Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia. Thiếu tướng Lê Xuân Sang, Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam) chủ trì buổi gặp mặt báo chí.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia
VOV.VN - Sáng nay (15/10), tại thủ đô Vientiane, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia đã tham dự Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa Quân đội ba nước. Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.

Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung quân đội 3 nước Lào - Việt Nam - Campuchia
VOV.VN - Diễn tập cứu hộ, cứu nạn chung giữa quân đội ba nước Lào - Việt Nam - Campuchia được tổ chức từ ngày 6-15/10, với các nội dung chính như: Luyện tập và thực hành các tình huống tìm kiếm, cứu hộ nạn nhân trên sông bị nước lũ cuốn trôi và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn sập đổ công trình. 

