Sĩ quan trẻ 3 nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ngày 25/5, trong khuôn khổ Chương trình giao lưu Sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia tại Việt Nam năm 2026, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội của 3 nước đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Quân khu 5 và Bảo tàng Khu 5.

Lễ dâng hương diễn ra trang nghiêm, xúc động. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các Anh hùng liệt sĩ, các sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước thành kính bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những thế hệ đi trước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc, hòa bình và hạnh phúc của nhân dân 3 nước.

Khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt - Lào - Campuchia, 3 nước chúng ta như môi với răng, giúp nhau đoàn kết chiến đấu thì nhất định thắng lợi”, các sĩ quan trẻ càng nhận thức sâu sắc giá trị lịch sử của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa 3 dân tộc anh em.

Sau lễ dâng hương, đoàn sĩ quan trẻ Quân đội 3 nước tham quan khu mô hình nhà sàn Bác Hồ, ao cá và trải nghiệm các hoạt động thực tế tại khu trải nghiệm ngoài trời của Bảo tàng Quân khu 5.

Hoạt động này góp phần giúp sĩ quan trẻ 3 nước hiểu thêm về lịch sử, truyền thống, tăng cường giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa thế hệ trẻ Quân đội 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia hôm nay.