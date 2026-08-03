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Sôi nổi Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk năm 2026

Thứ Hai, 17:49, 03/08/2026
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VOV.VN - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk năm 2026 đã khép lại, góp phần đánh giá chất lượng huấn luyện võ thuật, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tuyển chọn lực lượng tham dự Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng cấp toàn quân.

Ngày 3/8, tại Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng tỉnh năm 2026. Hội thao diễn ra trong 3 ngày với sự tham gia của 111 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh.

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Đồng diễn võ thuật tại hội thao.

Các vận động viên tranh tài ở 5 nội dung gồm: đồng diễn võ thể dục, phân thế võ thể dục, kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ và thực hành huấn luyện võ thuật. Trong đó, hai nội dung đồng diễn võ thể dục và phân thế võ thể dục thi đấu đồng đội; ba nội dung còn lại thi đấu cá nhân.

Các đồn biên phòng, các đơn vị lực lượng biên phòng Đắk Lắk đã chuẩn bị chu đáo, chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế hội thao. Các vận động viên thi đấu với tinh thần đoàn kết, trung thực, quyết tâm cao; đội ngũ trọng tài điều hành khách quan, đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

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Thực hành huấn luyện võ thuật.

Kết quả hội thao phản ánh sát chất lượng công tác huấn luyện võ thuật, rèn luyện thể lực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ, kỹ năng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Sau hội thao, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sẽ tuyển chọn các vận động viên có thành tích xuất sắc để tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng, thành lập đội tuyển tham dự Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức.

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Biểu diễn kỹ thuật đánh võ trong hội thao.

Về kết quả thi đấu, ở các nội dung cá nhân, Thiếu tá Nông Văn Trưởng, Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn Biên phòng Yok M'Bre đoạt giải Nhất kỹ thuật đánh võ và chiến thuật đánh võ; Đại úy Y Thân Niê, Đội trưởng Vũ trang Đồn Biên phòng Ea H'Leo giành giải Nhất nội dung thực hành huấn luyện võ thuật.

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Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk trao cờ Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn tặng các đơn vị.

Ở giải toàn đoàn, Đồn Biên phòng Yok M'Bre xuất sắc giành giải Nhất; Đồn Biên phòng Bo Heng đạt giải Nhì; Đồn Biên phòng Sê Rê Pốk đạt giải Ba.

Công Bắc - Ngọc Lân/VOV - Tây Nguyên
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