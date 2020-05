Su-57 tham gia diễn tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5

Sự kiện quy mô lớn kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng Phát xít đã bị hủy bỏ do dịch Covid-19 đang lan rộng tại Nga. Lễ duyệt binh như thường lệ hàng năm tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow cũng bị cắt giảm chỉ còn “duyệt binh trên không” và dự kiến diễn ra đúng ngày 9/5 nếu điều kiện thời tiết thuận lợi.



Hôm 4/5, Quân đội Nga tiến hành bay diễn tập với sự tham gia của hàng chục chiếc máy bay trên bầu trời thủ đô, trong đó có 4 chiếc Su-57.

Theo dự kiến, tham gia duyệt binh trên không kỷ niệm Ngày chiến thắng sẽ là các đội hình máy bay chiến đấu như Su-35S và Su-30SM; tiêm kích - ném bom Su-34; tiêm kích hạng nặng Mig-31BM; máy bay vận tải quân sự An-12 và An-26 cùng các khối đội hình trực thăng quân sự. Ngoài ra, còn có máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3.

Su-57 đã đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt từ năm 2019. Phiên bản mà quân đội Nga hiện đang sử dụng chỉ là các nguyên mẫu. Loại máy bay thế hệ thứ 5 này dự kiến chính thức bàn giao cho Lực lượng Không quân vũ trụ Nga trong năm 2020.

Hiện không rõ Không quân vũ trụ Nga có bao nhiêu nguyên mẫu Su-57, nhưng nhiều người cho rằng lực lượng này có khoảng 12 chiếc.

Hiện tại chỉ có một số nước, trong đó có cả Nga, Trung Quốc và Mỹ, có máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Tuy nhiên, máy bay F-35 của Mỹ thường nhận được dư luận chú ý không phải vì hiệu quả vượt trội của nó mà là do chi phí bị đội lên cao và nhiều vấn đề kỹ thuật. Theo phi công quân sự hàng đầu của Nga, đồng thời là Phó Tư lệnh lực bay biểu diễn trên không Strizhi (the Swifts) Vladlen Russanov, Su-57, đối thủ của F-35 ở Nga, thì lại không gặp phải những vấn đề như vậy và do đó không có các hạn chế về khả năng hoạt động.

Không giống như F-35, Su-57 có khả năng đạt tốc độ gấp 2 lần âm thanh mà không cần sử dụng thùng chất đốt phụ.

“Su-57 không có các hạn chế khi sử dụng vào mục đích chiến đấu trong phạm vi tốc độ và tầm bay. Đó là lý do Su-57 đã vượt trội so với F-35”, ông Russanov nói./.