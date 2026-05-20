Thứ Tư, 15:23, 20/05/2026

Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn luyện tập chống cướp biển trên vùng biển quốc tế

VOV.VN - Trong hải trình thực hiện nhiệm vụ đi biển đường dài kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia, cán bộ, học viên và thủy thủ Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn đã tổ chức luyện tập nhiều nội dung sát thực tế, nổi bật là thực hành đi biển đường dài, chống cướp biển trên biển.
Trưởng đoàn công tác kiểm tra cán bộ, giáo viên, học viên thực hành huấn luyện đường dài trên biển, kết hợp thăm, giao lưu với Hải quân Hoàng gia Thái Lan và Hải quân Hoàng gia Campuchia trên Tàu 286 - Lê Quý Đôn.
Trưởng đoàn công tác kiểm tra công tác lên lớp của giáo viên khoa hàng hải và học viên chuyên ngành bài tác nghiệp xác định vị trí tàu trên biển.
Các học viên thực hành đo độ cao mặt trời để xác định vị trí tàu bằng sextant hàng hải.
Các học viên thực hành tín hiệu cờ tay, ngày 18/05/2026.
Các học viên thực hành xác định phương vị mục tiêu bằng la bàn.
Tổ quan sát phát hiện mục tiêu đang tiến vào tàu.
Thuyền trưởng Tàu 286 - Lê Quý Đôn phát lệnh chỉ huy các tình huống chiến đấu qua bộ đàm.
Tổ chiến đấu sử dụng súng 12,7 mm tiêu diệt các mục tiêu.
Các tổ chiến đấu bằng súng tiểu liên AK quan sát sẵn sàng tiêu diệt mục tiêu đang tiếp cận gần tàu.
Tổ Quân y thực hành huấn luyện tình huống giả định cấp cứu người bị thương.
Các nội dung luyện tập góp phần nâng cao khả năng hiệp đồng, xử trí tình huống và trình độ sẵn sàng chiến đấu cho cán bộ, học viên và thủy thủ đoàn.
Quỳnh Trang/VOV.VN
